[L'industrie c'est fou] Des tomates OGM aux super-pouvoirs antioxydants

L'expression «rouge comme une tomate» deviendra-t-elle bientôt désuète ? Le département de l'agriculture des Etats-Unis, chargé de déterminer la politique agricole et alimentaire du pays, vient d'ouvrir la voie à la culture de tomates... violettes. Cette couleur inhabituelle s'accompagne d'une autre caractéristique : les spécimens de cette variété contiennent dix fois plus d'antioxydants que dans les tomates que l'on retrouve habituellement dans nos supermarchés. Il semble cependant improbable que ces fruits débarquent demain dans nos rayons bio, puisqu'ils résultent d'une modification génétique.

Les scientifiques britanniques ayant développé ces tomates ont détaillé le résultat de leurs travaux dans une étude publiée en 2008 au sein de la revue Nature Biotechnology. Ils précisent avoir concentré leurs recherches sur l'anthocyane, un antioxydant qui permettrait de réduire les risques liés à diverses pathologies, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. De nombreux fruits et légumes, tels que les mûres, les aubergines et les choux rouges, en produisent naturellement, ce qui explique leur couleur violette.

Une première commercialisation en 2023

Au cours de leurs multiples expériences, les chercheurs ont prélevé deux gènes présents dans le muflier, une plante herbacée, et les ont intégrés à une variété de tomates dont la teinte tirait déjà vers le mauve. Plusieurs souris atteintes de cancer ont ensuite été nourries avec ces OGM, afin d'analyser l'impact sur leur santé. Les scientifiques indiquent qu'elles ont en moyenne vécu 30% plus longtemps que celles qui n'avaient pas bénéficié de cet étonnant régime.

«Du point de vue du risque phytosanitaire, cette plante peut être cultivée et utilisée en toute sécurité aux États-Unis», confirme le département de l'agriculture américain dans un communiqué publié début septembre. Une décision accueillie avec enthousiasme par l'équipe britannique, qui voit cet avis favorable comme une première étape vers l'autorisation définitive. Via leur entreprise Norfolk Plant Sciences, ils visent une première commercialisation en 2023 aux Etats-Unis et espèrent convaincre d'autres pays autorisant la culture d'OGM. Pas sûr que l'innovation soit très bien accueillie par les jardiniers et consommateurs français !