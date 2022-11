[L'industrie c'est fou] Des sandales ayant appartenu à Steve Jobs mises aux enchères

Onze ans après sa disparition, le co-fondateur d’Apple Steve Jobs continue de faire l’objet d’un véritable culte. Pour preuve, des objets que l’on pourrait qualifier d’insignifiants mais ayant été touchés, portés ou ayant suscité l’intérêt du chef d’entreprise continuent de se vendre à ses prix défiant l’entendement.

Et on ne parle pas des pulls à col roulé noirs que le génie du marketing portait lors de ses fameuses keynotes. Ce week-end du 11 novembre, la maison d’enchères Julien’s a ainsi mis en vente une paire de sandales Birkenstock censée avoir appartenu à Steve Jobs. Les enchères ont débuté à 15 000 dollars pour un lot estimé «entre 60 000 et 80 000 dollars». Il comprend, outre les fameuses chaussures fournies avec une boite de protection, une copie en 3D (NFT) et une photographie de Steve Jobs portant les dites sandales.

La maison d’enchères fournit une biographie détaillée de ces sandales modèle «Arizona en cuir suédé marron» portées par Jobs dans les années 70 et 80. Les tatanes auraient notamment «occasionnellement» foulé le sol du garage de Los Altos où a été conçu le premier ordinateur Apple avec Steve Wozniak. «L'assise plantaire en liège et jute conserve l'empreinte des pieds de Steve Jobs, qui avait été façonnée après des années d'utilisation. Les semelles en caoutchouc des sandales présentent une forte usure due à l'utilisation», est-il indiqué.

L'ex compagne de Steve Jobs Chrisann Brennan a été appelée en renfort par la maison d'enchères pour attester du caractère essentiel des Birkenstock dans le processus de création de Jobs. «Les sandales faisaient partie de sa garde-robe et de son style de vie, elle faisaient partie de son côté simple. Dans les Birkenstocks, il ne se sentait pas comme un homme d'affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative», témoigne-t-elle. Au 13 novembre, à quelques heures de la clôture des enchères, deux personnes avait enchéri, pour un montant atteignant 22000 dollars.

Mi-octobre, c'est le Macintosh SE personnel de Steve Jobs (celui qu'il utilisait quotidiennement après avoir été congédié de la firme à la pomme ) qui a été mis en vente. Il était estimé entre 200 000 et 300 000 dollars. Cet été, un prototype d'Apple 1, le tout premier modèle d'ordinateur personnel conçu par Jobs, a également été vendu.