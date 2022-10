[L’industrie c’est fou] Des patins à batteries pour marcher deux fois plus vite

Comment aller plus vite lorsque l’on est à pied et pressé ? Les plus pragmatiques de ce monde pensent à marcher vite ou à courir, quand l’inventeur des Moonwalkers, Xunjie Zhang, a préféré plancher pendant cinq ans sur une réinvention du patin à roulettes… Et faire naître ce qu’il qualifie très modestement de « chaussures les plus rapides au monde ». La genèse du projet de la start-up nord-américaine Shift Robotics (spin-off de la Carnegie Mellon University à Pittsburg), décrite dans sa page de financement participatif Kickstarter, vaut le détour pour mesurer la profondeur de cette initiative.

« Xunjie, notre fondateur et directeur général, vivait à environ trois kilomètres de son bureau », une distance considérable, donc. « Pour s’y rendre, il a commencé par utiliser la voiture et les transports publics, mais le trafic routier était trop dense et les bus, peu fiables. Il a donc fini par s’y rendre par scooter. Un jour, une voiture est sortie de nulle part et a failli le renverser. Il s’est alors demandé pourquoi il ne se rendait jamais à pied au travail », est-il ensuite raconté. « C’est un moyen beaucoup plus sûr, pratique et vertueux pour l’environnement », juge pourtant l’équipe de Shift Robotics.

Des patins aux airs de petites voitures

Mais comme toujours, il existe une difficulté. Et elle est de taille : « Le problème, c’est que la marche est trop lente et inefficace. Nous nous sommes donnés pour mission d’améliorer la marche à pied, plutôt que de la remplacer. » La solution des jeunes entrepreneurs consiste donc à commercialiser des patins qui permettent non pas de rouler, mais de marcher… Beaucoup plus vite, avec « une augmentation de 250% de la vitesse de marche ». Nous voilà rassurés. Car, pour assurer un tel rythme, l’innovation se paie très cher : 1 399 dollars. Et quelques centaines de dollars de moins, bien sûr, si l’on fait le choix d'être un « early adopter » de cette solution.

Il faut dire que les patins en question ressemblent à de véritables voitures pour pied. Les porteurs du projet n’hésitent d’ailleurs pas à souligner le fait que leur solution adopte les standards de l’auto. Et ses composants : batteries lithium-ion – capables d’assurer une autonomie de 9,7 kilomètres sans recharge –, capteurs, moteur électrique, plastique et aluminium pour alléger la structure – 1,9 kilo par patin. Une débauche de ressources dont il n’est pas franchement certain qu’elle soit allouée à une solution durable en matière de mobilité. Et encore moins accessible.