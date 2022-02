[L'industrie c'est fou] Dès l'été 2023, un aller-retour direct entre Toulouse... et la Lune !

A compter de l'été 2023, les visiteurs de la Cité de l'Espace, à Toulouse, pourront embarquer dans une nouvelle aventure : une simulation sensorielle d'un voyage pour la Lune, décollage compris. Le site touristique, qui s'inscrit depuis son ouverture en 1997 dans une démarche de diffusion de la culture spatiale et astronomique en direction du grand public, entend placer cette nouvelle attraction dans le cadre d'un nouveau programme, baptisé LuneXplorer, entièrement dédié à la compréhension des futures missions lunaires habitées. L'équipement sera installé au cœur d'un nouveau bâtiment, dans les jardins de la Cité de l'Espace. Il abritera à la fois un espace muséographique de découverte des missions habitées pour la Lune et un parcours immersif et sensoriel de décollage et de voyage à destination de la Lune.

Un équipement unique en Europe

« Notre ambition est de permettre aux visiteurs de comprendre les enjeux des futures missions lunaires et d'expérimenter, au plus près, ce que ressentent physiquement les astronautes lors d'un décollage vers la Lune », explique Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Semeccel (Société d'économie mixte d'exploitation de centres culturels éducatifs et de loisirs), en charge de l'exploitation de la Cité de l’Espace.

Confiée à des professionnels de l'immersion, dont la société de scénographie et de production audiovisuelle rochelaise La Prod est dans le Pré, l'expérience LuneXplorer comprend un espace d'exposition pour découvrir en préambule une rétrospective des différentes fusées et des vaisseaux spatiaux capables de transporter des astronautes vers la Lune, puis, le voyage proprement dit, d'une durée de trente minutes, séquencée en trois périodes de 10 minutes chacune, pour un embarquement total dans l'aventure lunaire. Les voyageurs seront invités en salle d'embarquement, puis orientés par équipage de quatre personnes, vers l'une des 10 capsules de voyage vers la Lune.

© TAO - Betillon & Freyermuth Architectes - Cité de l’Espace - Toulouse Métropole

Installés dans ces capsules, ils seront soumis à des accélérations et décélérations, avec poussées maximum à 2,5 G. « en-dessous des 4 G auxquels sont soumis les véritables astronautes lors de leurs missions, mais largement suffisant pour partager les impressions de vols spatiaux », souligne Jean-Baptiste Desbois.

© TAO - Betillon & Freyermuth Architectes - Cité de l’Espace - Toulouse Métropole.

Après une simulation, sur un temps raccourci à environ 5 minutes, du décollage, du vol, de l'alunissage, retour sur Terre, et vocation du site oblige, débriefing avec explications scientifiques. « Il s'agit d'une animation unique en Europe », insiste Jean-Baptiste Desbois.

Un investissement de 11,8 millions d'euros

© Pléiades Neo - Airbus Defence and Space - Toulouse - Cité de l’espace

LuneXplorer prendra place dans l'actuel TerraDome. Le bâtiment a été fermé à l'automne 2021 et entièrement vidé. Le chantier de rénovation lourde et de réaménagement complet débuteront en avril, pour une mise en service prévue en juillet 2023. L'investissement est évalué à 11,8 millions d’euros. Il sera financé à hauteur de 40% par Toulouse Métropole, qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. L'Europe, via son plan de relance React-UE, prend en charge 40% et la Région 20%. La nouvelle animation a été dimensionnée pour accueillir 2 000 à 2 500 personnes chaque jour, quand la fréquentation moyenne du site l’été est d’environ 3 500 personnes.

Avec à la clef un nouvel argument d'attractivité pour le parc, dont la fréquentation, après avoir battu des records entre 2017 et 2019, avec une moyenne annuelle d'un peu plus de 400 000 visiteurs, s'est effondrée à 171 000 entrées en 2020, avec une remontée à 268 000 en 2021.