[L'industrie c'est fou] Des fauteuils pour jouer et travailler signés... Volkswagen et McDonald's

L’ergonomie serait-elle le nouveau terrain de jeu d’innovations farfelues ? C’est ce que semblent montrer Volkswagen et McDonald’s, en dévoilant des modèles de sièges, respectivement dédiés au travail de bureau et au gaming, la semaine du 7 novembre 2022. Si les fauteuils ne sont pas du tout le fond de commerce habituel des deux multinationales – sauf si l’on compte les sièges des véhicules de Volkswagen ou les banquettes des fasts foods -,leurs caractéristiques rappellent leurs produits habituels.

A l'occasion d'un jeu concours organisé par McDonald's UK, la chaîne de restauration rapide a dévoilé le McCrispy Ultimate Gaming Chair, un chaise capable de garder votre hamburger au chaud. https://t.co/6qPebZNlkz pic.twitter.com/S3Bf2i9FrW — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) November 8, 2022

Manger un burger sans laisser de traces

Le plus rudimentaire d’abord : le siège de gaming de McDonald’s, baptisé McCrispy Ultimate Gaming Chair, n’est pas un bijou technologique dernier cri, mais dispose d’un certain confort qui sera apprécié par les aficionados de Big Mac. Il comporte des emplacements pour ranger son gobelet, son cornet de frites, ses serviettes et ses sauces, ainsi qu’un chauffe-burger. Pour ne pas risquer de tâcher le trône, il est fait à partir d’un cuir traité pour éviter les tâches de graisse.

Aller plus vite dans son travail...littéralement

Le fauteuil de bureau de Volkswagen est un tantinet plus high-tech. «Le défi était d’intégrer le plus de technologies issues des vans Volkswagen dans un siège de bureau», explique Martin Gautron, technicien. On peut dire que le défi est réussi. Le fauteuil mobile est équipé d’un moteur électrique limité à 20 km/h – attention aux collisions avec les collègues dans l’open space -, des phares, un klaxon, une caméra arrière, des capteurs de proximité à 360°, un chauffage sous le siège, un petit coffre pour transporter des documents, et même...une attache-remorque. Peut-être utile pour faciliter les déménagements de bureau…

Les deux sièges ont un point en commun. Ils ne seront malheureusement pas disponibles à la vente, et font partie d’opérations de communication pour dévoiler de nouveaux produits : une gamme de vans électriques pour Volkswagen et un nouveau burger au poulet, le Mc Crispy, pour McDonald’s. Le siège motorisé de Volkswagen sera potentiellement disponible pour des tests de conduite dans des lieux encore inconnus, tandis que l’unique modèle du siège de McDonald’s sera décerné comme premier prix à l’heureux gagnant d’un jeu-concours au Royaume-Uni.