[L’industrie c’est fou] Des étudiants déplacent un tombereau de 43 tonnes grâce à des éléments Lego

En construisant des bâtiments en Lego lorsque vous étiez jeunes, peut-être une vocation d’ingénieur était-elle en train de naître. En Suède, le constructeur Volvo et le fabricant de jouets Lego se sont associés pour proposer à de jeunes étudiants en robotique de parvenir à déplacer le Volvo A60H, le plus grand tombereau articulé au monde. Le tout, sur une distance de 50 mètres, en 30 minutes, et exclusivement au moyen d’éléments de la gamme Lego Technic, permettant de se doter de boîtes de vitesse et de systèmes de direction. Pour pimenter le défi, l’engin de six roues et jaugeant 43 tonnes a été chargé de 45 tonnes de roches.

728 168 pièces Lego Technic connectées sous une couche de plaques d'acier et transmettant des signaux à 1 920 moteurs, ont permis d’aboutir à la construction d’une grille motorisée roulante. « Les étudiants ont fait preuve d'une résilience et d'une ténacité incroyables. Au total, ils ont passé plus de 2 000 heures de leur temps à trouver une solution acharnée qui pourrait créer une force de traction de 10 000 Newtons afin de faire bouger le tombereau », se félicite Frida Jönsson, ingénieure chez Volvo Construction Equipment.

Quatre équipes réparties dans le monde

La réalisation de ce challenge n’a pas été une mince affaire. Quatre équipes de 35 étudiants au total ont collaboré, malgré le décalage horaire et les différences linguistiques. Elles étaient situées aux Etats-Unis, en Suède, au Japon et au Nigéria. Les participants étudient dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Douze semaines ont été accordées aux participants, qui ont dû s’entraîner grâce à des modèles réduits du tombereau Volvo A60H. Les tombereaux articulés Volvo 6x6 sont conçus pour déplacer un poids d'environ 3,6 kg, mais le tombereau taille réelle pèse plus de 11 000 fois plus.

L’exploit a failli ne pas pouvoir être réalisé, certains plans ayant pris feu. Si vous souhaitez vous essayer à un tel défi à une échelle plus raisonnable, la version réduite du tombereau est disponible, avec 2 193 pièces, dont six gros pneus et trois moteurs lourds. Même en jouant, vous pourrez mettre à profit votre parcours d’ingénieur.