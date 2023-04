[L’industrie c’est fou] Des étoiles filantes artificielles pourraient bientôt illuminer le ciel

Avis aux superstitieux qui voudraient voir leurs vœux s’exaucer, la pluie d’étoiles filantes des Lyrides va illuminer le ciel pendant la deuxième partie du mois d’avril, avec un pic d’activité le 22. En cas d’indisponibilité, pas de panique, car dans le futur, les météores pourraient se faire de moins en moins rares. L’entreprise japonaise Ale (Astro Live Experiences) développe des étoiles filantes artificielles qui fourniront des données sur la mésosphère, la couche supérieure de l’atmosphère. Une zone difficile à atteindre car trop élevée pour les ballons météo et trop basse pour être observée par les satellites. «Nous pourrons ainsi contribuer à l'amélioration de la précision des prévisions météorologiques et à la compréhension des mécanismes à l'origine du changement climatique», écrit la société sur son site web.

Pour mener à bien son étonnant projet, l'entreprise prévoit d'envoyer dans le ciel un satellite qui relâchera des sphères d’un centimètre de diamètre, constituées d’un matériau non toxique qu'elle garde secret. Une fois larguées (après avoir vérifié que des avions ne se trouvent pas sur leur trajectoire), les particules artificielles chuteront, s’embraseront lorsqu’elles entreront dans l’atmosphère et se désintègreront, comme les étoiles filantes naturelles.

Susciter l’intérêt et la curiosité pour l’espace

L’Usine Nouvelle avait mentionné ce projet en 2018, alors qu'une première pluie d’étoiles filantes artificielles était prévue pour 2020. Celle-ci n’aura finalement lieu, au plus tôt, qu’en 2025. «Nous pensons pouvoir faire progresser notre compréhension scientifique du changement climatique tout en suscitant la curiosité et l'intérêt des gens pour l'espace et l'univers dans le monde entier», assure Lena Okajima, fondatrice et PDG de Ale, dans un récent communiqué. En théorie, chaque météore de la société pourra être vu depuis la surface de la Terre dans un rayon de 100 kilomètres et admiré plus longtemps que les étoiles filantes ordinaires puisque leur chute sera plus lente. De quoi passer de longues heures des étoiles plein les yeux...