[L’industrie c’est fou] Des dômes biodégradables à la rescousse des tortues de mer

Le saviez-vous? Ces quatre dernières années, 99% des tortues marines sont nées femelles. En cause: la température du sable pendant la période d’incubation des oeufs influence le sexe de ces bébés reptiles. Or, à cause du réchauffement climatique, elle a tendance à augmenter. Au-delà de 31°C, des femelles naissent obligatoirement, tandis qu’en dessous de 27,7°C, ce sont des mâles. Il y a donc urgence à trouver des solutions pour préserver cette espèce.

La marque d’écrans solaires Banana Boat, l’agence Wunderman Thompson et le programme colombien de conservation des tortues de mer se sont associés pour créer Nest Domes. Il s’agit de cloches en bois qui, posées au-dessus d’un nid de tortues marines, permettent de rééquilibrer les naissances de mâles et de femelles en réduisant la température du sable.

Abaisser la température de 4°C

Ces dômes, dont l’esthétique s’inspire des carapaces de tortues, sont construits avec des matériaux biodégradables. Du bois de Santa Marta, une ville située sur la côte Caraïbe colombienne où viennent pondre ces reptiles, forme la structure. De l’huile de lin la recouvre et permet de limiter l’humidité, tandis que du liège appliqué contre les parois intérieures du dôme favorise son refroidissement. Enfin, de petites ouvertures découpées à la main contribuent à la bonne circulation de l’air. Le tout permet d’abaisser la température du sable de 4°C.

Malheureusement, d’autres facteurs menacent directement les tortues marines. En effet, la hausse du niveau des eaux rend les plages où elles pondent de plus en plus petites, et les événements climatiques extrêmes peuvent parfois détruire ces lieux d’incubation. Le plastique constitue un autre problème majeur pour ces animaux. Les tortues les prennent pour des méduses et les ingèrent, ce qui peut conduire à leur mort. La pêche accidentelle et le braconnage sont également responsables chaque année de la mort de milliers d’individus. Ce dernier, selon une étude parue dans la revue scientifique Global change biology, aurait provoqué le décès de plus d’1,1 million de tortues de mer ces trente dernières années...

La participation à l'initiative Nest Domes de Banana Boat peut paraître paradoxale pour une entreprise souhaitant protéger les tortues marines, car les crèmes solaires sont accusées de détruire les récifs coralliens. Or, certaines espèces se nourrissent d'éponges marines que l'on trouve parmi les coraux. Toutefois, les protections solaires de la marque ne contiennent pas d'oxybenzone ni d'octinoxate, deux composés chimiques pointés du doigts par les scientifiques.