[L’industrie c’est fou] Des commentaires audio générés par l'IA pour le tournoi de tennis de Wimbledon

Chaque année, IBM profite du tournoi de tennis de Wimbledon pour mettre en lumière ses innovations technologiques. Evidemment, pour l'édition 2023 (du 26 juin au 16 juillet sur le gazon londonien), impossible de faire l'impasse sur l'IA générative !

Depuis 2017, le géant de l'informatique générait déjà des extraits vidéo grâce à l'intelligence artificielle (IA) : les séquences les plus pertinentes des vidéos sont automatiquement sélectionnées et découpées, grâce à l'analyse visuelle des gestes (mouvements et réactions des joueurs…), du son (bruit de la foule), et de faits de jeu. En 2023, grâce à l'IA générative, l'entreprise technologique ajoute une couche supplémentaire propose une option aux extraits vidéo du tournoi de tennis de Wimbledon sur son appli mobile : les commentaires audio des temps forts, et leurs sous-titres retranscrits. Le modèle d'IA entrainé pour commenter les séquences a été nourri de 130 millions de documents, selon son concepteur.

Puisque les grands moments de sport sont souvent accompagnés de commentaires iconiques et d'émotions très humaines, on se demande si remplacer l'inimitable grain de voix d'un journaliste sportif par un robot est une très bonne idée pour rendre l'IA plus populaire. L'art du commentaire sportif ne repose pas vraiment sur l'analyse de données ou la description mécanique de ce qui se passe à l'écran... En revanche, l'exercice pourrait donner des idées à des créateurs de jeux vidéos, qui pourraient être tentés d'intégrer une dose d'IA générative pour rendre les commentaires pré-enregistrés des matches de foot, de basket ou de tennis moins répétitifs !