[L’industrie c’est fou] Des circuits imprimés métamorphosés… en fermes miniatures

Qui a dit que les circuits imprimés devaient forcément être moches ? Taylor Tabb, Adnan Aga et Andres Kim du studio créatif Paperbagel ont voulu ajouter une touche artistique à ces plaques vertes omniprésentes dans notre quotidien. Ils se sont amusés à les transformer en véritables fermes avec pré, vaches et même agriculteur en Lego !

Les composants disgracieux s’intègrent ainsi parfaitement dans le décor avec lequel, attention, les enfants auront sûrement très envie de jouer… Le bovin, par exemple, cache en fait un potentiomètre ou, comme l’ont surnommé adroitement ses designeurs, un «potentio-MOO-ter», un jeu de mot anglophone que l’on pourrait traduire par «potentio-MEUH-ètre». On retrouve également sur tous les circuits une Led, une pile et un câble.

«Chaque année, les fantaisies, les couleurs et les formes géométriques bizarres disparaissent des circuits imprimés au profit de tailles et de formes standardisées», écrit Paperbagel sur son site internet. Il est vrai que les premiers circuits électroniques étaient visuellement bien plus intéressants que les modernes. Fabriqués en bakélite, un matériau de couleur marron, ils étaient également beaucoup plus cassants que ceux actuels, en époxy et fibre de verre.

Des objets d'art avant tout

Paperbagel propose ses kits «farmboard» de 50 pièces fabriquées à la main au prix modeste de 25 dollars, soit un peu plus de 23 euros. «Bien que ces pièces fonctionnent, il s'agit d'objets d'art. Nous ne recommandons pas de les utiliser pour des tâches d'ingénierie importantes, et nous ne garantissons pas leurs performances», précise Paperbagel. Voilà qui est honnête !

Les fans de circuits imprimés qui ont la fibre écolo pourront également se tourner vers Oushaba, une marque britannique d’accessoires de luxe. Celle-ci a dévoilé il y a quelques mois une collection de bijoux composée notamment de circuits électroniques de téléphones usés. Problème, chaque pièce coûte entre 580 et 16 820 euros…