[L'industrie c'est fou] Des chercheurs inventent les paillettes véganes pour lutter contre la pollution aux microplastiques

© Université de Cambridge - Benjamin Droguet Ci-dessus, les paillettes biodégradables développées à base de cellulose par l'équipe de chercheurs de l'université de Cambridge.

En maquillage, sur des objets de décoration ou sur nos murs… Les paillettes enchantent nos vies. Mais c'est au détriment de l’environnement. Parce que ces milliers d’éclats multicolores sont essentiellement constitués de plastique ou d’aluminium, ils représentent une source supplémentaire de pollution qui, en fin de vie, tapisse le fond des océans sans pouvoir être récupérés ou détruits.

Mais parce qu’une vie sans paillettes serait bien trop fade, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont planché sur un moyen de substituer le plastique qui les composent par une matière biodégradable !

Les particules colloïdales de nanocristaux de cellulose pour sauver les paillettes

La solution pour sauver nos précieuses paillettes résiderait dans les végétaux. A l’intérieur des plantes, fruits, légumes ou pulpe de bois peuvent être extraits des particules colloïdales de nanocristaux de cellulose. Cet substance au nom barbare pourrait devenir la matière de substitution des paillettes, offrant un large spectre de couleurs et d’éclats. Ces nouvelles paillettes végans sont biodégradables et non-toxiques pour l'environnement.

Les chercheurs utilisent une technique d'auto assemblage qui permet à la cellulose de produire des films de couleurs intensifiées, à l'instar de ceux qu'arbore un papillon. L’équipe reconnait devoir travailler pour optimiser le processus, pour laisser espérer une commercialisation dans les prochaines années.

Les paillettes développées par l'université de Cambridge pourront être ingérées sans risque pour la santé. Crédit : Université de Cambridge.

Des paillettes dans nos verres

La disparition des paillettes en plastiques permettrait de ne plus polluer les rivières et les océans, le lieu où la majorité d’entre elles se retrouvent. De nombreux êtres vivants les ingèrent en les confondant avec de la nourriture à cause de la lumière reflétée. Mais les bords tranchants des paillettes en plastique blessent leur système digestif, pouvant entrainer la mort de l’animal. Pas si glamour comme déco pour les fonds marins. En 2021, l’utilisation des paillettes a été bannie dans plus de 60 festivals de musique au Royaume-Uni dont « End of Road », « Bestival » ou encore « Boardmasters » qui a accueilli 50 000 personnes en août.

Nos chercheurs de l’université anglaise affirment que leurs paillettes alternatives pourront quant à elles être utilisées dans les cosmétiques, l’artisanat ou même dans l’alimentation et les boissons sans danger pour la santé !