[L'industrie c'est fou] Des chercheurs chinois implantent des nanorobots dans des cerveaux de souris

Un cheval de Troie version XXIe siècle pour soigner les cancers ? Une équipe de chercheurs de l'Institut de technologie de Harbin en Chine a réussi à implanter des robots microscopiques dans des cortex de souris vivantes pour soigner des tumeurs cérébrales. Injectés dans les veines, les robots sont remontés le long de l'artère carotide, avant que les défenses immunitaires des rongeurs ne les attaquent, absorbant par la même occasion les médicaments anticancéreux.

Un guidage à distance des robots magnétiques

Les chercheurs ont utilisés un champ magnétique pour déplacer à distance les robots dans l'organisme. Ils ont surnommé leur invention "neutrorobots", en raison du mode d'action des petits automates, qui infiltrent le cerveau via l'enveloppe des neutrophiles, un type de globule blanc jouant un rôle essentiel dans le système immunitaire. "Le plus grand défi du travail était de savoir comment obtenir une intelligence en essaim de neutrobots, a expliqué le docteur Wu, qui a dirigé les recherches. Ce mode de déploiement permet d'accomplir des tâches complexes et complémentaires".

Huit ans de recherche

Il aura fallu huit ans aux chercheurs pour trouver le moyen d'essaimer les robots depuis la queue de l'animal, où les robots sont injectés, jusqu'aux gliomes du cerveau - des tumeurs implantées sur les cellules gliales. Un des principaux obstacles a été de trouver un revêtement pouvant être dissous par les globules blancs. L'équipe de scientifique a recouvert les nanorobots d'une bactérie (la E. coli), rendant les intrus "beaucoup plus appétissants" pour l'organisme.

Une prouesse qui offre de multiples applications médicales. "C'est une véritable plate-forme d'administration active pour le traitement de diverses maladies cérébrales telles que la thrombose cérébrale, l'apoplexie et l'épilepsie", s'est réjoui le docteur Wu. Implanter des robots dans le corps pour soigner des maladies est une des pistes de recherches médicales s'appuyant sur les nanotechnologies les plus porteuses. Comme le robot mille-pattes développé par l'université d'Hong-Kong en 2018, capable de délivrer des traitements directement dans l'organisme sans abimer les tissus.

Il faudra néanmoins de nombreuses années pour que la technologie soit utilisée sur des êtres humains estiment les experts. Les chercheurs n'étant pas encore capables d'observer en temps réel ce que font les robots, condition nécessaire pour s'assurer du bon déroulement de leur intervention.