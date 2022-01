[L'industrie c'est fou] Des briques fabriquées à partir de bouses d'éléphants

© Boonserm Premthada L'éléphant ingère près de 200 kilos de plantes chaque jour, ce qui rend ses excréments particulièrement riches en fibres.

Pour sauver la planète, serons-nous amenés à vivre dans des bâtiments construits à partir d'excréments ? Question saugrenue, mais pourtant légitime depuis que l'architecte Boonserm Premthada s'est lancé, avec le Bangkok Project Studio, dans l'élaboration de briques fabriquées à partir de bouses d'éléphants. Ce projet est né dans le village de Ban Ta Klang (Thaïlande), une région connue pour son tourisme basé sur la domestication des pachydermes.

Un ciment plus vert

L'architecte aurait pu se contenter de transformer la matière fécale en compost. Mais l'alimentation des éléphants l'a incité à choisir une autre voie. Ces animaux ingèrent chaque jour près de 200 kilos de plantes, ce qui rend leurs selles particulièrement riches en fibres. En mélangeant ces bouses avec du ciment et de l'eau, on obtient des briques plus légères que d'habitude, mais suffisamment solides pour être utilisées dans le BTP.

Cette initiative, qui permet notamment de créer des emplois au sein de la population locale, s'avère également des plus écologiques. Selon l'Association mondiale du ciment et du béton, la seule production de ce liant hydraulique génère 7% des émissions mondiales de CO2, soit trois fois plus que le transport aérien. Alors que le réchauffement climatique s'accélère, développer un ciment plus vert devient de plus en plus urgent.

D'autres transformations

Boonserm Premthada a remporté plusieurs prix pour son processus de construction durable, et s'est même fait connaître jusqu'en Île-de-France. Ses briques seront exposées à Versailles (Yvelines) entre le 13 mai et le 13 juillet, à l'occasion de la deuxième édition de la Biennale d'architecture et de paysage de la région, sur une installation baptisée « Le théâtre de l’éléphant ».

L'architecte ne sera pas le premier à promouvoir le recyclage de bouses d'éléphants sur le territoire français. Le moulin de Brousses (Aude) s'est servi de cette matière première récoltée par la réserve africaine de Sigean pour produire du papier pendant de nombreuses années, avant qu'une modification des normes d'hygiène concernant les animaux sauvages ne mette fin à cette aventure. Mais pour que d'autres initiatives similaires puissent voir le jour, il faudra tout d'abord s'assurer que cette espèce menacée soit mieux protégée.