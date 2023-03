[L’industrie c’est fou] Des briques en coquilles d’œufs pour une architecture plus écolo

Chaque année, les Mexicains ingèrent en moyenne 28 kilos d’œufs. Un chiffre qui fait du pays l’un des premiers consommateurs au monde, loin devant la France (14,2 kilos par personne en 2019 selon les données de FranceAgriMer). Basée à Mexico, la société Manufactura ne s'est pas intéressée aux risques accrus de maladies cardiovasculaires provoqués par cet amour des omelettes, mais aux déchets qu'il engendre.

L'entreprise a décidé de valoriser les coquilles d’œufs habituellement jetées par les restaurants de la capitale en les transformant en matériaux de construction, et plus particulièrement en biocéramiques. Pour ce faire, elle mélange ces déchets avec des agrégats durables et les imprime en 3D à l’aide du bras robotisé KUKA KR-150 et d’une extrudeuse. Le tout forme des blocs de géométries variables bien plus solides qu'il n'y paraît, pouvant être utilisés pour diverses applications architecturales

Un mur et des colonnes de coquilles d’œufs

Manufactura, qui se présente comme un studio de design multidisciplinaire en mesure d'étudier la nature «en utilisant des systèmes vernaculaires et la fabrication numérique pour construire un avenir durable», a pour l'instant mis au point deux applications. Le mur de briques en coquilles d’œufs, qui comporte 105 pièces assemblées, et les colonnes en coquilles d’œufs, composées de 26 éléments emboîtés les uns dans les autres. Ce projet «remet en question nos méthodes de fabrication en créant des cycles de vie circulaires», écrit la société sur son site.

D’autres solutions ont été expérimentées à travers le monde pour valoriser les coquilles d’œufs. L’industrie c’est fou avait repéré en 2022 le travail d’une designeuse qui créait des carreaux décoratifs à base de ces détritus. Trois ans plus tôt, L’Usine Nouvelle évoquait déjà l’entreprise Terremo’Logic, qui fabrique des amendements calcaires à partir de coquilles d’œufs collectées auprès d’une casserie située à proximité de ses locaux. D’autres projets de ce type ne manqueront sûrement pas d’éclore dans les prochaines années.