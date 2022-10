[L'industrie c'est fou] Dépolluer les eaux usées de l'industrie céramique grâce à un... poisson

L’Hypostomus Plecostomus, plus simplement appelé le « Pléco » ou « Devilfish » chez les anglo-saxons, est un poisson-chat qui provient d’Amérique du Sud. La chair de ce poisson peut être utilisée pour traiter les eaux usées issues de l’industrie de la céramique, selon une étude publiée par une équipe de chercheurs mexicains dans Nature Scientific Reports (et ce n'est pas un poisson d'avril avant l'heure).

Un dépolluant efficace

Le collagène – la protéine la plus abondante du règne animal – présente chez le Pléco, quand elle est mélangée à du sulfate d’aluminium ou du fer, produit un « biocoagulant ». Ce composé provoque l’agglomération de minuscules déchets aquatiques, qui, rassemblés, peuvent être filtrés plus facilement. Dans l’étude, les chercheurs mesurent trois paramètres pour qualifier l’efficacité de la dépollution : la turbidité, la demande chimique en oxygène – indicateur de la quantité de matières organiques dans l’eau - et la masse de matières en suspension. L’équipe arrive à éliminer respectivement 74, 79 et 94 % de ces indices de pollution.

Un déchet pour traiter des déchets

Cette application pourrait être une aubaine à la fois pour les industries de la pêche et de la céramique. Le Pléco est une espèce invasive répandue sur tous les continents, qui entre en compétition avec les espèces natives et dévore leurs œufs. Elle est impropre à la consommation pour les humains et les animaux, le Pléco étant très exposé à des métaux lourds.

Cette innovation pourrait s'avérer une solution naturelle pour dépolluer les eaux usées de l’industrie de la céramique. Et dans un contexte climatique tendu, peut-être même les réutiliser. Cependant, le Pléco est une espèce sauvage, pas si répandue. L’industrialisation de cette solution exigerait de créer une filière d’élevage du poisson-chat et donc de lui consacrer des ressources, ne s’arrêtant donc plus à un simple « recyclage » de l’espèce.