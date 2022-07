[L'industrie c'est fou] Déformées, les roues de ce 4x4 pour enfants ne tournent pas rond

Dans le monde ô combien disruptif des start-up, les sociétés qui affirment avoir réinventé la roue sont légion. Celles qui le font vraiment sont, en vérité, bien plus rares. Fondée en Californie (Etats-Unis) en 2013, Shark Wheel fait partie de la deuxième catégorie. Les roues hélicoïdales développées par l'entreprise, avec lesquelles elle fabrique des skates, des valises et d'autres accessoires, n'inspirent pourtant pas confiance : elles ressemblent à des cubes de plastique qui auraient commencé à fondre après un bain de soleil trop intense.

Inspiré par la mâchoire des requins, d'où le nom de la start-up, ce design n'a pas été travaillé à la va-vite. Chaque roue comprend trois sections striées qui, lorsque le véhicule est en mouvement, semblent s'enrouler comme des serpents et créent ainsi une impression hypnotisante de vague perpétuelle. Au-delà du look unique, plusieurs études scientifiques auraient prouvé que cette forme contre-intuitive, presque carrée, surpasse celle de la roue circulaire dans presque toutes les catégories, de la friction à la vitesse, en passant par la résistance à l'abrasion.

LED multicolores et enceintes Bluetooth

Bien décidée à prouver les bienfaits de ses roues déformées, la jeune société les a récemment utilisées pour fabriquer deux modèles de 4x4 électriques pour enfants. Le premier, destiné aux bambins de un à cinq ans, ressemble à une version miniature d'un SUV tandis que le second, qui s'adresse aux deux à huit ans, évoque un UTV (véhicule utilitaire tout-terrain). Les apprentis conducteurs pourront eux-mêmes diriger leur véhicule, mais une manette permettra aux parents les plus précautionneux de contrôler leur trajet à distance.

Grâce à la batterie 12 V / 7 Ah, ils pourront sillonner les routes en culottes courtes jusqu'à 45 minutes, après quoi une recharge de huit heures sera nécessaire. Comble de la frime : les deux versions sont équipées d'un set de LED multicolores et d'enceintes Bluetooth, idéales pour faire retentir Baby Shark dans tout le quartier. Si Shark Wheel n'en est pour l'instant qu'au stade du prototype, elle compte d'ores et déjà vendre le SUV 289 dollars et le UTV 489 dollars. Avant les premières livraisons, prévues pour novembre, elle devra d'abord préciser à quelle vitesse peuvent circuler ces deux engins. A en croire la vidéo de présentation, les automobilistes en herbe auront sûrement du mal à doubler leurs petits amis chevauchant un Cyberquad Tesla. Pas sûr toutefois que cela incite les futures générations à adopter des moyens de transport plus sobres que les envahissants SUV...