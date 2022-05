[L'industrie c'est fou] Découvrir les merveilles de l'océan grâce à un sous-marin géant

Après le tourisme spatial, le tourisme abyssal ? Pour U-Boat Worx, nul besoin de partir à la conquête des étoiles pour se revendiquer explorateur dans l'âme. Fondée en 2005, l'entreprise néerlandaise espère convaincre les milliardaires de troquer leurs fusées contre un autre type de vaisseau : les sous-marins. Les différents modèles qu'elle propose, tous équipés de vitres transparentes, offrent une vue époustouflante sur les créatures et les plantes qui peuplent nos océans.

Dévoilé mi-mai, le nouveau projet de U-Boat Worx entend séduire les clients les plus exigeants, peu enthousiastes face à la perspective d'évoluer dans une cabine exiguë, vêtus d'une atroce combinaison bouffante. Baptisé UWEP (pour « Under Water Entertainment Platform »), ce sous-marin électrique de 187 mètres de long et de 810 tonnes pourra accueillir 120 personnes jusqu'à 200 mètres de profondeur. Une véritable prouesse technique pour la petite entreprise, qui n'avait jusque-là jamais dépassé les onze places, et un pas de géant pour les philanthropes désireux d'épater la galerie.

18 heures d'autonomie

Bien décidée à satisfaire le moindre de leurs caprices, la société explique avoir déjà imaginé plusieurs configurations. Restaurant de luxe, salle de mariage, casino, espace de conférence... Une salle principale de 150 mètres carrés permettra au navire de s'adapter à toutes les envies. Grâce à la batterie de 1 200 kWh, les convives pourront rester immergés jusqu'à 18 heures et contempler la faune à travers des fenêtres de 4,5 mètres de large. Habituellement plongés dans la pénombre, les méduses et les requins seront donc réveillés (pour ne pas dire aveuglés) par de puissants projecteurs... Lorsqu'ils seront lassés et voudront profiter d'un bon bol d'air, les invités regagneront la surface afin d'arpenter la vaste terrasse installée sur le toit.

Les dirigeants de U-Boat Worx restent plus discrets sur la date de commercialisation et sur le montant qu'il faudra débourser pour acquérir un tel joujou, mais il y a fort à parier qu'il ne soit pas accessible au commun des mortels. Pour une expérience un tant soit peu similaire, les passionnés des fonds marins pourront toujours se rabattre sur Ephemera, un établissement ouvert en mars à Paris et présenté comme le premier restaurant immersif de France. Dans une ambiance feutrée, les clients y voient défiler des poissons multicolores sur des écrans gigantesques, avant de les retrouver... Dans leur assiette.