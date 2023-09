[L’industrie c’est fou] Dans moins de dix ans, ce médicament fera repousser vos dents

Couronne cassée, dentier hors de prix… Le remplacement des dents perdues charrie souvent son lot de galères. Heureusement, avec un peu de chance, ce ne sera bientôt qu’un lointain souvenir. La start-up japonaise Toregem Biopharma affirme avoir mis au point un médicament qui stimule la croissance des dents ! Cela semble invraisemblable mais le procédé de la société qui veut redonner le sourire à ses patients est relativement simple : son produit inhibe la production du gène USAG-1, qui stoppe le développement des dents. En effet, les bourgeons dentaires que la plupart des gens possèdent peuvent devenir de nouvelles dents, en plus des dents de lait et définitives. Or, en présence d’USAG-1, ceux-ci s’éclipsent.

«La première avancée a eu lieu en 2007 avec la découverte d’une souris présentant des dents surnuméraires (plus de dents que d'habitude). La déficience du gène USAG-1 s'est avérée être la cause de cette particularité. On a constaté que des dents supplémentaires poussaient à partir des bourgeons dentaires survivants, qui normalement dégénèrent et disparaissent», explique Toregem Biopharma sur son site internet.

Commercialisation à horizon 2030

Après avoir injecté son médicament à des furets en 2018 et observé des résultats satisfaisants, l’entreprise nipponne compte le tester sur des humains dès l’été 2024. D’après le Japan Times, elle mènera en 2025 un essai clinique sur des enfants de 2 à 6 ans atteints d’anodontie (absence de dents). Chez un enfant, cela «peut affecter le développement de l'os de sa mâchoire», a expliqué le cofondateur de Toregem Biopharma Katsu Takahashi au journal japonais. Il vise une commercialisation de son produit à horizon 2030.

La jeune pousse espère également que son candidat-médicament à base d’anticorps puisse servir à des personnes ayant perdu des dents à cause de caries non soignées. Pour éviter d’en arriver là, rien de tel que de consulter son dentiste tous les ans et, surtout, de se brosser correctement les dents…

A ce propos, l’industrie c’est fou vous parlait il y a quelques années d’une brosse à dents automatique capable de laver l’entièreté de la dentition en seulement dix secondes... Devenue YBrush, l'entreprise a réalisé un beau parcours : ses brosses à dents fabriquées en France ont attiré l'intérêt de SEB, qui est entré à son capital le 26 septembre.