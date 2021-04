[L’industrie c’est fou] Dacia dans l’espace et mariage en A380… Le meilleur des poissons d’avril 2021 de l’industrie

Il fallait redoubler de vigilance, jeudi 1er avril, en consultant l’actualité. À l’heure où les fake news pullulent, certains confrères grincent des dents en voyant perdurer la tradition des poissons d’avril. À L’Usine Nouvelle, nous faisons partie des joueurs : ne manquez pas la truculente histoire d’un entrepreneur berrichon qui concilie télétravail et VTC.

Des entreprises ont également redoublé d’imagination pour composer des supercheries. Avec plus ou moins de succès… Volkswagen a été forcé de s’excuser après avoir annoncé (pour de faux) un changement de nom pour « Voltswagen ». L’industrie c’est fou a repéré pour vous d’autres plaisanteries plus inspirées.

Une mini-Dacia Duster dans l’espace

En février 2018, pour le premier vol de sa fusée Falcon Heavy, SpaceX avait expédié une Tesla Roadster dans l’espace. La performance semble avoir inspiré la marque roumaine Dacia (propriété du groupe Renault). Vidéo à l’appui, le constructeur automobile prouve qu’il a bel et bien envoyé une Dacia Duster vers les étoiles. En y regardant de plus près, on remarque qu’il s’agit en fait d’un modèle miniature en plastique, sans doute élevé à l’aide d’un ballon stratosphérique. On salue l’effort.

Le baume à lèvres Pringles n’est pas encore pour tout de suite

Mal réveillés, nous avons failli croire Pringles lorsque l’entreprise a annoncé à 8h00 du matin sa diversification dans le secteur des cosmétiques. Le fabricant de chips a présenté une gamme de baumes à lèvres reprenant les saveurs emblématiques de la marque : sour cream & oignon ainsi que sel & vinaigre. « Cette toute nouvelle collection en édition limitée a une forte action hydratante et laisse sur les lèvres la légère sensation de picotement qui caractérise Pringles », détaillait l’espiègle communiqué. Si cette information a été démentie, nous avons déjà observé des alliances étranges entre les produits cosmétiques et l’industrie agroalimentaire.

Un accélérateur de particules vertical imaginé par le CERN

(Crédit : D. Dominguez / CERN)

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) révolutionnait la physique des particules en 2012 en détectant pour la première fois le boson de Higgs. Impitoyable pour nous autres littéraires, les chercheurs du CERN ont testé notre crédulité en annonçant un projet d’accélérateur de particules vertical. Plus de détails sur ce faux projet ici.

Un mariage en Airbus A380

Avec la fin de production des Airbus A380, il nous faut chérir les futurs voyages à bord du « superjumbo ». La compagnie aérienne Emirates qui exploite encore l'appareil a annoncé pour le 1er avril un nouveau service permettant aux avgeeks de se marier en altitude. Après tout, comme nous l'a appris la comédie musicale Roméo et Juliette, « aimer, c'est monter si haut ».

Lego trouve un remède aux blessures de pied

C'est une douleur vive connue de tous : sentir les aspérités en plastique d'une brique Lego sous un pied nu. Bien conscient de cette lacune dans ses produits, le groupe danois a dévoilé des petites pièces intelligentes capables de fuir sous la menace d'un talon.