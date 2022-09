[L'industrie c'est fou] Dacia a conçu la voiture rêvée des campeurs avec le concept car Manifesto

Dacia succombe à l’appel de la nature. Vendredi 16 septembre, dans le cadre de son changement d’identité, le constructeur automobile a dévoilé le concept car Manifesto. Avec des allures de buggy futuriste, le véhicule intègre des innovations qui pourraient servir aux prochains modèles de la marque roumaine.

Au premier abord, le véhicule se définit par une soustraction d’éléments : pas de portes, pas de vitres, pas de pare-brise, un seul projecteur et un tableau de bord réduit au minimum. « C’est un compagnon léger, plus agile que rapide, taillé pour le plein air et les grands espaces. Il permet d’accéder facilement aux endroits les plus reculés », a présenté David Durand, le nouveau directeur du design de Dacia.

Des sièges-sacs de couchage

Le véhicule intègre moult fonctionnalités à ravir les baroudeurs. Le projecteur unique à l’avant peut se décrocher pour servir de lampe torche. La planche de bord est recouverte de liège pour permettre d'accrocher une carte IGN. Le revêtement des sièges est amovible et peut se transformer en sac de couchage en quelques secondes. À l’arrière, une batterie peut fournir de l’électricité à travers une prise domestique pour fournir une source d’énergie dans les endroits déconnectés.

Dacia prépare plusieurs options pour permettre de dormir plus facilement dans ses véhicules. Crédit : jorisclerc.com / Dacia

Les dirigeants de Dacia l’ont répété plusieurs fois : Manifesto ne sera pas produit en série. Certaines innovations à bord du véhicule doivent toutefois être utilisées dans des modèles plus traditionnels. Parmi elles, le système de fixation YouClip et le matériau « Starkle » réalisé à partir de polypropylène de réemploi.

Pour diminuer le coût de ses véhicules, Dacia défend l'approche « bring your own device » où le smartphone du conducteur est intégré à la planche de bord. Crédit : Dacia / Additive Studios

Virage stratégique vers le plein air

Le concept-car symbolise la volonté de Dacia de se transformer en marque « outdoor » concentrée sur « l’essentiel ». Le directeur général de la marque, Denis Le Vot, explique ce repositionnement dans le sillage des auteurs transcendantalistes états-uniens qui quittaient la ville pour s’en aller vivre dans les bois : « Est-ce qu’on a vraiment besoin du superflu ? Dacia répond non. Est-ce qu’on a besoin de ce qui est indispensable ? Dacia répond oui. »

À l'arrière du véhicule, une batterie rappelle les activités de la marque Mobilize dans les services d'énergie. Crédit : jorisclerc.com / Dacia

Au-delà du discours marketing, Dacia assure que ce virage vers le plein air s’adresse à une vraie demande des clients. « Les [départements] eaux et forêts de toute l’Europe roulent en Duster », illustre Denis Le Vot. Et maintenant, la marque compte séduire plus largement les amateurs d’activités extérieures. Après tout, qui n’a jamais eu envie de prendre les clefs de sa voiture pour aller se mettre au vert ?