[L’industrie c’est fou] Coupée en deux, cette Fiat Panda roule toujours !

On connaissait Sergii Gordieiev, alias The Q sur les réseaux sociaux, le bricoleur vidéaste à l’origine d’impressionnantes transformations de vélos. Voici son équivalent pour les voitures, Carmagheddon. Ce collectif italien dont la chaîne Youtube comptabilise plus de 630 000 abonnés (sorte d'équivalent transalpin de Vilebrequin), a récemment conçu la voiture la plus basse au monde à partir de la partie supérieure d’une Fiat Panda qu’il a découpé en deux horizontalement.

Un modèle réservé aux contorsionnistes

Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, le véhicule, qui s’élève à quelques centimètres du sol, roule ! Oui, mais… Il ne faut pas compter dessus pour faire de longs périples, à moins de bien supporter l’inconfort et la claustrophobie. Car la taille de l’habitacle est si réduite que le conducteur doit s’allonger sur le ventre voire, selon son gabarit, replier ses jambes sur le côté, pour piloter la voiture. Ou, plus précisément, le petit châssis que le groupe a soudé à la carcasse du véhicule. Le conducteur ne peut même pas visualiser la route puisque toutes les vitres de cette Fiat Panda customisée ont été repeintes en noir. Ainsi, il ne peut se repérer que grâce à une caméra fixée sur le toit de la voiture qui transmet les images en direct au cockpit. Dans ces conditions, mieux vaut ne pas trop tenir à sa vie !

Une vitesse d’escargot

Ce modèle insolite ne satisfera pas non plus les amateurs de vitesse puisqu’il ne roule qu’à quelques kilomètres/heure. En revanche, ces derniers pourront se tourner vers la Chiron modifiée par Bugatti qui a atteint l’impressionnante vitesse de 490,484 km/h sur une piste d’essai allemande en 2019. A côté de cette Fiat Panda particulièrement étriquée, la voiture la plus longue du monde - une limousine construite à partir de six Cadillac de 30 mètres de long - paraît d'autant plus encombrante !