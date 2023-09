[L'industrie c'est fou] Coca-Cola crée sa nouvelle recette avec l'aide de l'intelligence artificielle

La dernière nouveauté liée à l’intelligence artificielle ne consiste pas en une énième version de ChatGPT, mais en une recette inédite permettant aux consommateurs américains, canadiens, chinois, européens et africains de se projeter dans le futur de Coca-Cola, en édition limitée. Place donc à la référence Y3000 Zero Sugar (une version sucrée existe également), lancée mi-septembre par le leader mondial des boissons sans alcool (43,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022).

Le goût de cette version de Coca-Cola doit refléter ce que les amateurs de la marque envisagent pour l’avenir, à travers une analyse de leurs émotions, de leurs aspirations, de leurs couleurs et des saveurs qu’ils apprécient, au moyen d’un mélange entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle - sans livrer de détails sur le recours à cette dernière. « Le rôle de chaque goutte est de tirer parti des technologies et des tendances culturelles les plus récentes et les plus avancées pour créer des expériences inédites », indique, dans une envolée onirique, Oana Vlad, la directrice mondiale en charge de la stratégie de The Coca-Cola Company.

Parallèlement à ce Coca-Cola résolument futuriste, un QR Code (moins nouveau) sera apposé sur les bouteilles. Celui-ci renverra ses utilisateurs vers un site Web lancé à l’occasion. La firme d’Atlanta y propose des filtres, afin de permettre aux consommateurs «d’imaginer à quoi pourrait ressembler leur réalité actuelle dans le futur.» Les codes graphiques de la marque ont également évolué à l’occasion de l’opération. Une ligne de vêtements complète l’initiative marketing.

Un partenariat avec Bain & Company et OpenAI

Non contentes d’avoir recours à l’intelligence artificielle pour co-écrire une recette, les équipes de Coca-Cola avaient précédemment lancé une plateforme Web permettant, au moyen de l’IA, de générer des d’art originales à partir d’actifs créatifs issus des archives de la marque. Jeu sur la bouteille ou la typo du logo, intégration du père Noël et possibilité de faire apparaître l’ours polaire de la fin d’année : autant d’exemples cités par la multinationale.

En février dernier, Coca-Cola s’était aussi engagé dans une « alliance mondiale de services » développée conjointement par le cabinet de conseil Bain & Company et l’éditeur de logiciels OpenAI, à l’origine de ChatGPT. «Nous voyons des opportunités d'améliorer notre marketing grâce à une IA de pointe, tout en explorant des moyens d'améliorer nos opérations et nos capacités commerciales», s’était alors réjoui James Quincey, le PDG de The Coca-Cola Company.