[L'industrie c'est fou] Cette voiture obtient le feu vert de la FAA pour décoller en 2025

Il se rapproche, ce jour tant attendu où les routes seront obsolètes, où les voitures croiseront les hirondelles. On l’avait presque oubliée face à la conquête de Mars et aux avions à hydrogène. La voiture volante refait parler d’elle, avec cette fois-ci, une certification concrète, et même des préventes ! «C'est un petit pas pour les avions, et un pas de géant pour les voitures», s’enthousiasme Jim Dukhovny, le PDG de l’entreprise américaine d’automobile et d’aéronautique Alef Aeronautics.

Aucune voiture n’avait encore eu la chance d’obtenir une autorisation de voler en Amérique. La Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité de régulation de l’aviation civile aux États-Unis, a récemment délivré le certificat de navigabilité, précieux sésame appelé «Special Airworthiness Certificate», à Alef Aeronautics pour sa voiture volante Model A. L’obtention de la certification a exigé bien évidemment une évaluation méticuleuse des capacités et de la sécurité du véhicule. L’autorisation reste pour le moment limitée au cadre expérimental et comporte certaines restrictions concernant les lieux et les raisons de vol.

Une voiture roulante et volante

Comment fonctionne la Model A ? Le véhicule électrique biplace empreinte les voies terrestres conventionnelles (routes, parkings…) sur ses 4 roues. Lorsqu’un obstacle se présente sur son chemin (arbres sur la voie…) ou que des embouteillages le ralentissent, le conducteur de la Model A peut décider de survoler les causes de son ralentissement/blocage. Par décollage vertical, la voiture passe du mode terrestre au mode aérien, tout simplement. Fait surprenant, une simple licence professionnelle de pilotage de drone suffit à la piloter en toute légalité.

Pour les afficionados de l’avion ou de l’hélicoptère, l’utilisation abusive du mode aérien est tentante. Quoi de mieux pour gagner en temps de trajet ? Mais aussi pour profiter d’une vue spectaculaire de votre ville préférée ? Le PDG d’Alef Aeronautics a insisté cependant, lors d’une interview sur la chaîne CNBC en décembre, que mode aérien n’est préconisé que sur de courtes distances. L’autonomie de la Model A est d’ailleurs bien supérieure sur route (200 miles, soit 322 kilomètres) que dans les airs (110 miles, soit 177 km).

Décollage vertical puis rotation du véhicule à 90° en l’air

Pour un décollage vertical réussi, le Model A est doté d’un système de propulsion composé de huit rotors, développé par Alef Aeronautics. Une fois en l’air, la voiture pivote à 90°, sauf la cabine qui maintient son axe vertical terrestre. Pour tourner et suivre une trajectoire, l’engin s’incline en l'air dans la direction souhaitée.

Déjà 440 réservations pour une voiture à 300 000 dollars

Passionnés de mobilité révolutionnaire et amateurs de technologies innovantes sont d’ores et déjà sur le coup. Depuis l’ouverture de la prévente en octobre 2022, plus de 440 réservations ont été enregistrées. Et ce malgré un coût élevé de 300 000 dollars. Mais éviter les embouteillages et survoler une ville n’a pas de prix. Les premiers chanceux seront livrés dès 2025.

Cette mise sur le marché pourrait annoncer une prochaine production en série de la première voiture volante. Grisé par ce succès, son fabricant Alef Aeronautics voit grand. Il prévoit d’ores et déjà de développer une berline, la Model Z, dont de prix abaissé à 35 000 dollars pourrait annoncer le déploiement massif de ces véhicules du futur.