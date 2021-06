[L'industrie c'est fou] Cette veste gonflée à l'hélium flotte au-dessus de son propriétaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Andrew Kostman Cette veste est disponible en six coloris et peut être achetée avec une boîte à musique Bluetooth.

Nostalgique de l'époque insouciante de votre enfance où la seule préoccupation majeure de la journée était d'obtenir un merveilleux ballon coloré ? Un designer italien nommé Andrew Kostman pourrait bien avoir trouvé la solution idéale pour ne pas paraître (complètement) ridicule en s'émerveillant devant un objet qui flotte au gré du vent : une veste gonflée à l'hélium.

Baptisée Helium-10000, cette doudoune métallique a été fabriquée par des artisans japonais. Grâce à un matériau « top-secret », elle semblerait particulièrement légère, malgré les cartouches d'hélium censées lui conférer deux semaines d'autonomie avant une nécessaire recharge. Son propriétaire pourra à la fois la porter comme un vêtement traditionnel ou la laisser voleter au-dessus de lui en l'attachant à son poignet avec une cordelette.

100 pièces seulement

Sur sa page Instagram, Andrew Kostman explique qu'il voulait à travers cette veste militer « pour un avenir dans lequel vous pourrez vraiment réaliser vos rêves en leur laissant une porte d'entrée vers les étoiles ». Des rêves qui ne sont néanmoins pas à la portée de tous, puisque cette innovation coûte 10 000 dollars. A ce prix, six coloris sont disponibles : arc-en-ciel, or, noir, rose, bleu et argent. Les fashionistas qui ont conservé leur âme d'enfant devront cependant se presser car seules 100 pièces seront mises en vente. Ils pourront en profiter pour acheter la boîte à musique Bluetooth inspirée du même design.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Italien n'est pas le premier à faire le pari des vêtements gonflables à porter en dehors d'une virée en haute mer. Pour Louis Vuitton, le créateur Virgil Abloh a imaginé début 2021 un blouson et deux gilets en polychlorure de vinyle à gonfler à volonté. Reste à savoir si le concept perdurera ou s'il s'agit d'un simple effet de mode.