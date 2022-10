[L'industrie c'est fou] Cette trottinette électrique en or massif coûte plus cher qu'une Tesla

Pendant que des millions de Français se creusent les méninges pour parvenir à boucler leurs fins de mois, le secteur du luxe affiche une santé financière rayonnante. Les marques haut de gamme font fi des tensions d'approvisionnement et redoublent d'imagination pour leur fournir des produits d'exception, jusqu'à la démesure. L'excès, Caviar en a fait sa spécialité. Fondée en 2011, cette entreprise russe propose des smartphones ornés de pierres et de métaux précieux, vendus parfois plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais depuis le mois d'octobre, l'atelier commercialise aussi des trottinettes électriques en or massif 18 carats.

Comme à son habitude, la société n'a pas véritablement fabriqué elle-même ces véhicules, mais s'est contentée d'y ajouter sa signature bling-bling. Conçus par le constructeur sud-coréen Minimotors, ces deux-roues sont en réalité des Dualtron X2, considérés comme les trottinettes les plus puissantes de la planète. Grâce à leur moteur de 8,3 kW, elles peuvent atteindre les 100 km/h, pour une autonomie de 150 kilomètres. Une performance inutile en France, puisque ces engins n'ont pas le droit de dépasser les 20 km/h.

Narguilé à 3,5 millions de dollars

Dans un communiqué, Caviar assure que deux mois sont nécessaires pour transformer ces trottinettes en objets de collection. Un travail d'orfèvre qui implique, bien évidemment, un coût exorbitant. Les riches clients désirant obtenir une Thunderball - le nom choisi par la marque pour désigner ses modèles (a)dorés - devront ainsi débourser 49 000 dollars (environ 50 000 euros), soit légèrement moins que pour acheter une Tesla Model 3. Chouchoutés par leur enseigne préférée, ils recevront en cadeau un iPhone 14.

Habituée aux fautes de goût, l'entreprise russe s'est déjà plusieurs fois retrouvée sur le devant de la scène au cours des dernières années. Caviar a déjà recouvert d'or une Tesla Model S Plaid, des écouteurs sans fil et des consoles de jeux PS5. Après plusieurs années de nationalisme assumé et une multitude de smartphones à l'effigie du président Vladimir Poutine, la société a décidé fin avril de déplacer ses locaux à Dubaï (Emirats arabes unis), la capitale de l'outrance. Depuis, elle propose un narguilé de deux mètres de haut, inspiré du Burj Khalifa. Paré de 7 000 diamants, il est affiché au prix de 3,5 millions de dollars. L'abondance - en l'occurrence l'excès - n'est visiblement pas finie pour tout le monde.