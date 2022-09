[L'industrie c'est fou] Cette start-up suédoise veut proposer des croisières de luxe en dirigeable

Le 6 mai 1937, le crash du LZ 129 Hindenburg de la firme allemande Zeppelin causait la mort de 35 personnes et mettait ainsi un terme à l'apogée du transport en dirigeable. Environ 85 ans plus tard, la start-up suédoise OceanSky Cruises croit dur comme fer au potentiel de ces ballons géants. Persuadée de pouvoir séduire des touristes fortunés en quête d'expériences hors du commun, elle fait le pari d'organiser des croisières de luxe à l'intérieur de ces palaces volants.

Prévu pour février 2024, le premier voyage proposé par l'entreprise a des allures de conte de Noël. Seize passagers et huit membres d'équipage décolleront depuis Longyearbyen, la capitale de l'archipel norvégien du Svalbard, en direction du pôle Nord. Pendant un trajet d'une quinzaine d'heures à 300 mètres d'altitude, ils auront la chance d'admirer les aurores boréales ou la faune et la flore locales, à travers de grandes baies vitrées. Une fois arrivés sur place, ils disposeront de six heures pour une randonnée au milieu des vallées enneigées ou une baignade dans les eaux arctiques, avant d'embarquer à nouveau pour rejoindre leur point de départ.

Outre la proximité des ours polaires, OceanSky offrira également à ses clients des lits aussi douillets que des nuages, une cuisine raffinée et des cocktails sophistiqués. Un confort qui explique en partie le prix exorbitant de cette expédition: 2 millions de couronnes suédoises, soit environ 183 000 euros. Le coût du deuxième voyage que prévoit déjà l'entreprise devrait néanmoins être nettement plus élevé. Elle envisage de planifier une croisière de six jours en Afrique australe, de Windhoek (Namibie) aux chutes Victoria de Livingstone (Zambie), en passant par les déserts de sel du Botswana.

Des projets concurrents

Mieux vaut cependant patienter avant de réserver vos billets, car rien ne prouve que les rêves de la start-up deviendront un jour réalité. Depuis sa fondation en 2014, elle n'est toujours pas parvenue à signer un accord avec un fabricant de dirigeables... Le Airlander 10, développé par la société britannique Hybrid Air Vehicules, serait aujourd'hui sa cible privilégiée. Gonflé à l'hélium, ce monstre de 100 mètres de long serait capable d'évoluer à une vitesse de croisière de 93 km/h et de transporter jusqu'à dix tonnes de charge utile. Désireux d'abandonner peu à peu la propulsion au diesel, le constructeur espère sortir un véhicule hybride en 2025 et une version 100% électrique en 2030.

Les caractéristiques impressionnantes du Airlander 10 ont d'ailleurs déjà convaincu la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum, filiale du groupe Iberia, qui a commandé dix exemplaires en juin 2022 et attend les premières livraisons en 2026. Certains experts de l'aéronautique se montrent néanmoins sceptiques face à ce calendrier ambitieux, rappelant que le modèle économique des dirigeables reste à définir et que plusieurs prototypes de Hybrid Air Vehicules se sont écrasés au cours des dernières années.

Afin d'assurer ses arrières, OceanSky mènerait également des discussions avec la start-up française Flying Whales. Soutenue notamment par les groupes ADP, Bouygues, Air Liquide et le fonds French Tech Souveraineté, elle aussi affirme pouvoir mettre son dirigeable en service à l'horizon 2026. Les 122 millions d'euros levés en juin 2022 devraient d'ailleurs l'aider à construire trois usines à travers le monde, dont une près de Bordeaux (Gironde). L'entreprise américaine Lighter Than Air, qui porte un projet similaire, aurait elle aussi été approchée, jusqu'à présent sans succès.