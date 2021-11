[L'industrie c'est fou] Cette start-up ressuscite la cabine téléphonique... pour le télétravail

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Make.Work.Space Des cabines de télétravail à louer à l'heure dans l'espace public ?

Si vous êtes né dans les années 2000, vous n'en avez sans doute jamais croisé : des cabines téléphoniques. Pour faire simple, il s'agit d'un espace public exigu où, au XXe siècle, on pouvait passer des coups de fil. Un peu comme un téléphone portable, mais fixe, avec un toit (pratique quand il pleut, ou lors d'attaque d'oiseaux) et accessible à tous (pourvu que l'on ait des pièces de monnaie dans ses poches, ou une carte à puce dédiée). La cabine téléphonique a connu ses heures de gloire dans la deuxième moitié du XXe siècle, et malgré sa disparition (face à l'essor du téléphone mobile), elle occupe toujours une place de choix dans l'imaginaire collectif et la pop culture. La cabine téléphonique anglaise est par exemple une machine permettant de voyager dans l'espace et dans le temps dans la série Doctor Who.

C'est d'ailleurs en Angleterre, le pays des "red telephone box", que la start-up Make.Work.Space (repérée par Fast Company) a eu l'idée de recréer un mobilier urbain inspiré des cabines téléphoniques. Ces boites à l'esthétique soignée ne sont plus destinées à téléphoner, mais à travailler, voir à participer à des réunions en visio-conférence, grâce à un écran et des caméras et micros intégrés. L'originalité du concept réside dans le fait que ces espaces sont louables à l'heure (aux alentours de 15 euros) grâce à une application mobile, avec un modèle se rapprochant des vélos ou trottinettes en libre-service. Comme du coworking, mais sans le "co" - et aussi sans café, ni interactions physiques. Ce qui n'est pas anodin en temps de pandémie : les concepteurs assurent que chaque nacelle est nettoyée "grâce à un éclairage UV" et que l'air est renouvelé "plusieurs fois par heure".

La start-up souhaite pour débuter installer une vingtaine de pods à Londres, mais envisage aussi de les vendre à des sociétés ou à des particuliers. Certains pourraient d'ailleurs être intégrés... à des bureaux, au milieu d'espaces de travail bruyants, afin de permettre à des salariés de s'isoler. La boucle est bouclée.