[L'industrie c'est fou] Cette robe intelligente met parfaitement en valeur... votre charge mentale

La présentation que vous devez faire devant vos collègues vous terrifie, mais vous ne voulez pas que cela se sache ? Le jour J, surtout, ne portez pas la création d’Anouk Wipprecht, ScreenDress, car elle vous trahirait ! Cette designeuse néerlandaise a créé une robe dont le but est, justement, d’aider ceux qui la portent à communiquer aux autres leur charge mentale.

Concrètement, l’artiste a fixé, sur le vêtement blanc imprimé en 3D, six tiges au bout desquelles se trouvent des globes oculaires. Celles-ci sont reliées à un bandeau qui mesure l’activité cérébrale de l’utilisateur développé par l’entreprise basée en Autriche g.tech. Plus l'activité mesurée est élevée, plus les six pupilles se dilatent, tout comme le font naturellement nos pupilles sans que l’on s’en aperçoive.

Avant de pouvoir exposer leur stress et leur fatigue aux yeux de tous, les personnes qui se procureront la robe devront la porter durant deux minutes, le temps de calibrer le logiciel d’apprentissage automatique qui évalue leur charge mentale. D’après Anouk Wipprecht, le monde est en proie à une crise de la santé mentale et sa création vient nourrir la réflexion sur le sujet. «Nous avons l'habitude de cacher notre stress. Mais que se passerait-il si nous pouvions l’exprimer et que le reste du monde pouvait s'adapter à notre état mental ?», s’est-elle interrogée auprès du média Fast Company.

Robe-barman et robe-araignée

La designeuse n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine de la fashion tech. En 2016, la rubrique L’industrie c’est fou de L’Usine Nouvelle mettait en avant sa robe-barman. Le vêtement, grâce à un boîtier situé dans le dos qui mélange des liquides, prépare de véritables cocktails. Auparavant, c’est à une robe-araignée que la néerlandaise donnait vie. Celle-ci déploie ses «pattes» placée sur les épaules de l’habit pour protéger l’espace personnel du porteur dès que quelqu’un s’approche trop près.

Visuellement surprenantes, ces deux dernières robes sont toutefois plus aisées à porter en société que ScreenDress qui, avec ses six antennes-yeux, constitue un étrange (voire angoissant) mélange entre un escargot et un paon !