[L'industrie c'est fou] Cette montre célèbre le rover Perseverance et renferme de la poussière martienne

Tel le milliardaire Elon Musk, vous trépignez à l'idée de gambader à travers les paysages désertiques et rocheux de Mars? En attendant d'avoir un jour la chance d'y mettre les pieds, vous pouvez désormais exprimer fièrement votre amour de la planète rouge depuis le bout de votre poignet. Via sa nouvelle marque Interstellar, le groupe d'horlogerie belge Col&MacArthur vient de dévoiler une montre célébrant une étape décisive de la conquête spatiale: l'arrivée du rover Perseverance sur le sol martien.

Officiellement soutenu par la Nasa, le vibrant hommage de ce spécialiste des montres commémoratives multiplie les clins d'œil, avec plus ou moins de subtilité. Le nom de l'accessoire, RED3.721, fait ainsi à la fois référence à la couleur caractéristique de Mars et à la force de gravité ressentie à sa surface, environ trois fois plus faible que celle mesurée sur Terre (9,807 m/s²). Sur le côté droit du cadran sont inscrits les sept premiers chiffres arabes, une manière de rappeler les sept minutes décisives qui ont séparé l'entrée de la sonde spatiale dans l'atmosphère martienne de son atterrissage (ou amarsissage, pour ceux qui aiment froisser l'Académie française).

Des messages secrets à l'intérieur de la montre

Les coordonnées exactes de l'endroit où le rover s'est posé, en plein cratère de Jezero, sont elles aussi notées sur la partie droite du boîtier. La date de cet événement historique est quant à elle évoquée de deux manières distinctes. Un traditionnel «February 18 2021» figure au-dessus du cadran, mais les personnes capables de déchiffrer un code binaire préfèreront se souvenir de cette journée à l'aide des petits rectangles rouges dispersés tout autour. Le fond de la montre reproduit d'ailleurs fidèlement le motif du parachute de Perseverance, qui cachait lui aussi un message secret («Dare mighty things», la devise du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa).

Pour s'offrir ce bijou, les passionnés d'astronomie devront débourser 369 euros, ou 80 euros de plus s'ils souhaitent recevoir en prime quelques grains de poussière de la planète rouge, incrustés sur le côté droit du boîtier. Ceux-ci n'ont cependant pas été collectés par le rover lui-même mais proviennent d'une météorite martienne qui s'est écrasée dans le nord-ouest de l'Afrique en 2021. Une précision qui ne devrait en rien gâcher le plaisir de posséder un petit bout du ciel étoilé.