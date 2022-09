[L'industrie c'est fou] Cette montre à la gloire du bitcoin coûte 350 000 euros

Malgré un cours divisé par trois depuis le mois de novembre, le bitcoin continue de fasciner des dizaines de millions de technophiles à travers le monde. Qu'ils soient spéculateurs aguerris ou convaincus des bienfaits de la blockchain, certains passionnés sont même prêts à toutes les extravagances pour mettre en avant leur amour des cryptomonnaies. Un marché juteux sur lequel l'horloger américain Jacob & Co compte s'imposer de manière durable grâce à sa toute nouvelle montre de luxe, Astronomia Solar Bitcoin.

Bitcoin to the Moon

Présenté à la fin du mois d'août lors du salon Geneva Watch Days, ce bijou d'artisanat célèbre l'invention de Satoshi Nakamoto à travers 444 éléments, dont 43 pierres précieuses, répartis sur deux plateformes rotatives en titane. Parmi eux, le logo caractéristique du bitcoin trône sur une petite estrade et figure également sur une fusée noire. Celle-ci semble poursuivre la Lune, représentée par un diamant sphérique d'un carat, en référence au célèbre slogan des apprentis investisseurs (« Bitcoin to the moon »). Cette espèce de constellation stellaire, censée symboliser la portée universelle des cryptomonnaies, comprend par ailleurs un Soleil en saphir jaune et un globe terrestre recouvert d'or. Le cadran horaire ressemble quant à lui à un ventilateur de carte-mère, un clin-œil aux puissants processeurs indispensables au minage de bitcoins.

Pour obtenir l'un des 25 exemplaires de cette édition ultra-limitée, les cryptos-bros devront débourser 348 000 dollars, soit environ 350 975 euros ou 17,62 bitcoins à l'heure où cet article a été rédigé. Astronomique, cette somme reste cependant à des années-lumière de celle qu'il faudrait avancer pour s'offrir la montre la plus onéreuse de la planète, la Hallucination Graff Diamonds. Orné de 110 carats de diamants colorés, ce modèle d'exception est estimé à 55 millions de dollars. De quoi remettre les pendules à l'heure.