[L'industrie c'est fou] Cette Mercedes de 1955 est devenue la voiture la plus chère au monde

« Un frisson absolu ». Voilà ce qu'a ressenti Oliver Barker, président de Sotheby’s Europe, en frappant son marteau pour adjuger la voiture la plus chère du monde. Présentée aux enchères le 5 mai, l'une des deux seules Mercedes Coupé 300 SLR Uhlenhaut produites en 1955 a été vendue pour la modique somme de 135 millions d'euros. Cette automobile légendaire « est considérée comme l'un des plus élégants exemples d'ingénierie et de design automobile, et souvent citée comme la plus belle voiture du monde par les experts et passionnés du monde entier », justifie la maison de vente dans un communiqué.

Mercedes explose ainsi le record détenu par une Ferrari 250 GTO de 1962, que RM Sotheby's avait adjugée en 2018 pour 48 millions de dollars (45 millions d'euros), et fait même son apparition dans le top 10 des objets les plus chers jamais vendus aux enchères. Si la valeur du véhicule reste bien inférieure à celle du Salvator Mundi attribué à Leonard de Vinci, acheté 450 millions de dollars (383 millions d'euros) par le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, elle frôle celle des Trois études de Lucian Freud, le triptyque de Francis Bacon vendu 142 millions de dollars en 2013. Le bolide parvient d'ailleurs à détrôner l'un des plus célèbres tableaux de la planète, Le Cri d'Edvard Munch (adjugé 120 millions de dollars, en 2012).

Un modèle symbolique pour Mercedes

Difficile d'expliquer de manière rationnelle un montant aussi astronomique, mais les spécialistes du secteur racontent que la Mercedes Coupé 300 SLR Uhlenhaut représente un pan de l'histoire du constructeur. Reconnaissable à ses portes papillon, le modèle conçu par l'ingénieur Rudolf Uhlenhaut s'inspire d'une autre voiture de course emblématique de la marque, la W196 R Grand Prix. C'est grâce à elle que le pilote italien Juan Manuel Fangio avait remporté deux championnats du monde de Formule 1, en 1954 et en 1955. Cette même année, son destin fulgurant avait cependant été stoppé net, quand elle provoqua le plus grave accident jamais survenu dans ce sport. Le pilote français Pierre Levegh perdit le contrôle de l'engin lors des 24H du Mans, engendrant sa mort et celle de 83 spectateurs. Un traumatisme durable, qui a poussé Mercedes à s'éloigner de l'illustre compétition jusqu'en 1998.

Le nouveau propriétaire de la Mercedes Coupé, qui désire rester anonyme, a promis de la présenter au public lors de manifestations exceptionnelles. Les fans les plus impatients pourront toujours se rendre au musée du constructeur, situé à Stuttgart (Allemagne), pour contempler le second exemplaire. De son côté, Mercedes-Benz a indiqué que le produit de la vente servirait à lancer un fonds international, qui financera « des bourses et formations de recherche pour les jeunes en matière de science de l'environnement et de décarbonation ».