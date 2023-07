[L'industrie c'est fou] Cette marque française lance une bouteille de mousseux de plus de 70 kilos

72,5 kilogrammes, c’est presque le poids de l’auteur de cet article, mais surtout celui de la plus grande bouteille de mousseux au monde une fois remplie. Trois personnes sont nécessaires pour la porter et la verser (il va falloir embaucher des serveurs et des sommeliers). 45 litres de mousseux sont contenus dans le flacon, baptisé Zeus, lancé par la marque Luc Belaire.

Dans le giron du groupe américain de vins et spiritueux Sovereign Brands, qui crée des marques et écoule ses produits dans plus de 70 pays dans le monde, Luc Belaire fabrique des vins effervescents dont un rosé (assemblage de grenache, de cinsault et de syrah) et une cuvée «Luxe», un blanc de blancs (à base chardonnay) qui seront disponibles en grand format (29,21 centimètres de diamètre, et une circonférence de 91,76 cm). Les flacons renferment l’équivalent de 60 bouteilles standard.

Sept ans de R&D

Les flacons ont nécessité sept ans de recherche et développement, dont un processus de fabrication inédit, par «formage par rotation, d'usinage, de revêtement interne, de revêtement par poudre et d'essais sous pression», à l’aide d’ingénieurs du secteur aérospatial. Seules deux bouteilles de Zeus ont été produites. Elles feront l’objet d’une tournée mondiale, avec une poulie dessinée pour l’occasion et des opérations auprès d’influenceurs, qui pourront repartir avec un prix s’ils arrivent à les soulever. De l’acier est contenu dans la bouteille.

Jusqu’alors, Luc Belaire faisait produire de manière ponctuelle des bouteilles de Nabuchodonosor, soit 15 litres de capacité. «Les bouteilles grand format de la marque sont devenues la référence pour les célébrités, les influenceurs, les artistes et les athlètes du monde entier», justifie la marque, qui bénéficie d’une forte présence dans les restaurants et en discothèques.