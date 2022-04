[L'industrie c'est fou] Cette lampe solaire fournit lumière et eau potable aux populations défavorisées

Tandis qu'une partie de la population mondiale sélectionne les meilleures destinations pour ses vacances estivales, plus de deux milliards d'êtres humains se demandent chaque jour comment ils pourront s'approvisionner en eau potable. Une inégalité effarante, que nombre d'inventeurs espèrent combler en exploitant les ressources naturelles. A l'image de cette équipe de chercheurs d'une université saoudienne dont L'Usine Nouvelle avait relaté les travaux, l'architecte néo-zélandais Henry Glogau a décidé de miser sur le solaire pour leur venir en aide, mais d'une manière bien plus artisanale.

440 millilitres d'eau chaque jour

Bon marché, son projet Solar Desalination Skylight se distingue par son ingéniosité. Le dispositif prend la forme d'un genre de lampe de plafond aux parois transparentes, installée des deux côtés du toit et munie d'un tube en plastique d'environ un mètre de long. En plaçant son extrémité dans une bassine remplie d'eau salée et en actionnant à la main une petite pompe, l'eau remonte jusque dans la lampe. Les rayons du soleil chauffent sa partie supérieure durant la journée, ce qui transforme l'eau liquide en vapeur, puis un système de condensation permet de récolter l'eau douce via un petit robinet située en dessous.

Le sel capté au cours de ce processus n'est pas jeté, mais sert à alimenter douze batteries contenant du cuivre et du zinc, qui font office d'électrolytes. L'énergie produite est suffisante pour activer des bandes LED, capables d'éclairer une pièce toute une nuit. Testée en conditions réelles à Antofagasta (Chili), cette invention a permis à la famille qui en bénéficiait d'obtenir chaque jour environ 440 millilitres d'eau potable. Récompensé du Lexus Design Award 2021, Henry Glogau espère déployer le Solar Desalination Skylight à grande échelle, quitte à utiliser des matériaux encore moins chers pour la fabrication, comme des canettes ou des bouteilles plastiques.