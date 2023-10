[L’industrie c’est fou] Cette intelligence artificielle peut traduire ce que disent… les poules

Cot cot codet ! Mais que peut bien vouloir dire votre poule si bavarde lorsqu’elle glousse ? A-t-elle faim, peur, est-elle en colère ou, au contraire, joyeuse ? Des scientifiques japonais pourraient avoir la réponse à cette question qui ronge les propriétaires de gallinacées incapable de parler la même langue que leur animal. Ils ont développé une intelligence artificielle capable d’interpréter les états émotionnels des poules à travers leurs vocalisations. Dans un article qui n’a pas encore été vérifié par leurs pairs, les chercheurs expliquent utiliser une «technique d'intelligence artificielle de pointe» appelée «apprentissage par analyse émotionnelle profonde». Le dispositif, grâce à des algorithmes mathématiques complexes, apprend et s’adapte à de nouveaux modèles vocaux au fil du temps.

Pour entraîner l’IA, les chercheurs ont rassemblé pas moins de 80 poules et les ont enregistrées une par une dans diverses conditions. Ils se sont ensuite entourés d’une équipe de huit comportementalistes animaliers et de chirurgiens-vétérinaires qui, pendant l’analyse des 200 heures d’enregistrement, leur ont fourni des informations précises sur l’état émotionnel des volailles, selon le New York Post. Ils ont ensuite nourri l’IA de 100 heures d’audio qu’ils avaient au préalable associées à six émotions. Lorsqu’ils ont fourni 100 nouvelles heures d’enregistrements à la machine, celle-ci a pu reconnaître la bonne émotion dans 80% des cas, assurent-ils.

Des interactions plus empathiques et efficaces

Les scientifiques envisagent désormais de créer une application gratuite qui permettrait aux éleveurs de mieux comprendre leurs poules. Ils espèrent également que leur étude permettra de décrypter les émotions d’autres animaux. «En comblant le fossé entre la communication humaine et animale, nous pensons que notre recherche ouvrira la voie à des interactions plus empathiques et plus efficaces avec le règne animal», concluent, avec un brin d'utopisme, les trois chercheurs dans leur article.