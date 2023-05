[L’industrie c’est fou] Cette imprimante 3D en Lego reproduit des tissus humains

Chris Thomas, Oliver Castell et Sion Coulman n’ont rien perdu de leur âme d’enfant. Fans de Lego, ces chercheurs de l’université de Cardiff (Royaume-Uni) ne se sont pas lancés, comme tout le monde, dans la construction de l’école de Poudlard, d’une Bugatti Chiron ou de la Tour Eiffel, mais dans celle d’une imprimante 3D capable de reproduire des tissus humains. Une démarche salutaire car si ces derniers sont essentiels pour faire avancer la recherche biomédicale, ils s'avèrent de moins en moins accessibles quand ils proviennent de dons d’organes ou de prélèvements lors d’opérations chirurgicales.

«Si la bio-impression 3D offre un espoir pour le développement de ces échantillons, son coût peut être prohibitif», expliquent les scientifiques pour justifier l'utilisation des fameuses briques colorées. La mise au point de leur outil ne leur a en effet coûté que £500 (567 euros) alors qu’une bio-imprimante 3D classique peut coûter des dizaines voire des centaines de milliers de livres sterlings. «Peu d'équipes de recherche, y compris la nôtre, peuvent étendre leur budget pour couvrir ce type de dépenses», déplorent-ils avant d’ajouter : «Notre article [publié dans la revue Advanced Materials Technologies, ndlr] détaille chaque élément de la construction […] afin qu'elle puisse être facilement reproduite dans n'importe quel laboratoire, n'importe où dans le monde.» Les Lego présentent aussi l'avantage d’être fabriqués avec une très grande précision, d’être polyvalents et disponibles dans le monde entier.

Observer le développement des maladies de peau

Dans le détail, le trio a utilisé des Lego Mindstorms, une gamme de Lego issue d’un partenariat entre l’entreprise danoise et le Massachusetts Institute of Technology visant à faire découvrir la robotique aux plus jeunes, ainsi qu’une pompe de laboratoire. De cette manière, le mini-ordinateur Lego Mindstorms déplace le plateau sur lequel se dépose la substance gélatineuse emplie de cellules d’avant en arrière et la buse qui l’éjecte de haut en bas. Les couches s’accumulent alors afin de reproduire des tissus humains en trois dimensions. Dans le futur, les chercheurs pourront ajouter des cellules malades à leurs modèles sains pour étudier comment les affections cutanées se développent et évoluent, et mettre au point des traitements appropriés.