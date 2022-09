[L'industrie c'est fou] Cette étrange saucisse abrite un plat de spaghettis à la sauce tomate

«Selon les prévisions des scientifiques, il risque d'y avoir plus de plastique que de créatures marines dans nos mers et nos océans dès 2050», se désole Naama Nicotra sur son site internet. Bien décidée à lutter contre cette pollution, la jeune designer israélienne a décidé de s'attaquer aux emballages plastiques qui pullulent au sein de l'industrie agroalimentaire, en proposant une alternative biodégradable et comestible.

Baptisé NakedPak, le film transparent qu'elle a mis au point a été élaboré à partir d'agar-agar, un polymère que produisent naturellement certaines espèces d'algues rouges. Normalement inodore et insipide, cet emballage peut aussi contenir des épices ou des sauces, qui se dissolvent rapidement dans l'eau bouillante. Afin de prouver la viabilité de son projet, Naama Nicotra a enrobé cinq plats cuisinés avec son bioplastique. Avant de passer à la dégustation, elle recommande uniquement de les passer sous l'eau, de la même manière qu'on nettoie brièvement une pomme achetée au supermarché avant d'y croquer à pleines dents.

Le potentiel insoupçonné des algues

S'il convient de saluer cette initiative écologique, il faut également reconnaître que ses repas n'ont pas l'air, de prime abord, des plus appétissants. Le premier prend la forme d'une crêpe gélatineuse sur laquelle se seraient développées d'étranges bactéries jaune et vert. Une fois bouillie puis versée dans un bol, celle-ci se transforme cependant en une délicieuse soupe aux légumes. De la même manière, ce qui s'apparente à un vieux fromage se métamorphose en riz au curry, une saucisse fluorescente en spaghettis à la sauce tomate, et, une fois placé au four, un genre de biscuit chocolaté se réincarne en lasagnes végan. La designer n'a pas oublié le dessert : sa glace à la vanille, recouverte d'un emballage saveur framboise, ressemble à une pomme pourrie.

«NakedPak est une suggestion pour le futur proche, une vision, un rêve, explique Naama Nicotra sur son site. Un monde dans lequel nous voudrons conserver le réconfort que nous apportent des plats délicieux.» Bien qu'elle en soit pour l'instant au stade du simple concept, son idée pourrait intéresser plusieurs entreprises spécialisées sur ce segment. La production d'emballages à base d'algues est en plein essor, comme le prouve la réussite de la société bretonne Algopack.