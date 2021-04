[L'industrie c'est fou] Cette école d'ingénieurs vous propose de jouer à Space Fortress pour faire avancer la science

Pour cette mission, si toutefois vous l'acceptez, « vous devrez contrôler un vaisseau dans l'espace », « détruire des forteresses spatiales et des mines » et « recharger vos munitions en capturant des bonus ». Non, vous ne lisez pas le scénario du prochain Steven Spielberg ou la jaquette d'un futur blockbuster du jeu vidéo. Il s'agit en réalité d'un appel à volontaires pour une étude menée par une école d'ingénieurs française: l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (Isae-Supaero) de Toulouse (Haute-Garonne). Le but : mieux comprendre les systèmes d'apprentissage en faisant jouer les participants à Space Fortress.