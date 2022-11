[L'industrie c'est fou] Cette Dodge Viper transformée en limousine cherche son futur propriétaire

On pourrait croire à un photo-montage de mauvais goût, mais cette Dodge Viper 1996 convertie en limousine de douze places existe bel et bien... et illustre à merveille la folie des grandeurs américaine. Elle se trouve, selon l’annonce de Facebook Marketplace, dans le Missouri, et peut s’acquérir sur la plateforme pour la modique somme de 160 000 dollars (153 321 euros).





Un véhicule compliqué à conduire

Basé sur l’esthétique de la Dodge Viper RT/10, qui coûte autour de 50 000 dollars, cet engin de 7,6 mètres de long affiche un peu plus de 10 000 kilomètres au compteur. Le modèle a été débarrassé de son toit et possède seulement dix ceintures... pour douze places. Des inconvénients qui pourraient empêcher plus d’un potentiel acheteur de se mouiller. Oubliée en outre, l’accélération de 0 à 100 kilomètres/heure en 4,2 secondes et le moteur V10. L’acquéreur de cette limousine, motorisée par un Mopar 360 Magnum associé à une transmission automatique ne devra pas s’attendre à retrouver les sensations d’une conduite en Viper. Pour des raisons évidentes, il ne pourra pas non plus espérer réaliser ses créneaux facilement.

Mais qu’importe, sur l'annonce, le vendeur affirme : «Excellente occasion de faire remarquer votre entreprise, car cela pourrait être une publicité roulante. Elle serait idéale pour les défilés, les occasions spéciales.» Une destinée similaire à celle promise au Limo-Jet, cet avion-limousine construit en 2018 à partir du fuselage d'un jet d'affaires qui, bien qu'ayant nécessité deux années de recherche et développement, reste extrêmement peu commode à conduire. Ou encore à la voiture la plus longue du monde, peu maniable en raison de sa longueur de 30 mètres.