[L’industrie c’est fou] Cette crème solaire nourrit les coraux plutôt que de les détruire

Soleil, sable chaud, mer azur… La période des départs en vacances approche à grand pas. Dans leur valise, entre les tongs, le maillot de bain et le chapeau, les vacanciers adeptes des séjours en bord de mer placeront sûrement une crème solaire. Mais laquelle choisir ? Texture, indice de protection… Les plus consciencieux d’entre eux ajouteront peut-être comme critère d’achat le respect de la vie marine. Les crèmes solaires contiennent en effet des composés chimiques comme l’oxybenzone qui participent au blanchiment des coraux, un phénomène qui les rend plus vulnérables et peut entraîner leur mort. Or, les récifs coralliens jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes marins et réduisent l’érosion des côtes en formant une barrière naturelle entre elles et le large.

Près de la mer Rouge où se trouvent de grandes populations de polypes, et plus précisément dans la station balnéaire israélienne d’Eilat, une équipe de scientifiques a mis au point une crème solaire inoffensive pour les récifs coralliens, et même bénéfique. Baptisée «Reef Relief», elle contient dans sa formulation un filtre UV minéral non nanométrique à base de dioxyde de titane conforme aux normes Ecocert, mais aussi un mélange d’oligo-éléments qu’utilisent les éleveurs de coraux pour nourrir ces derniers et favoriser leur croissance.

Les consommateurs induits en erreur

En créant ce produit, l’équipe, qui estime que jusqu’à 80% des crèmes solaires contiennent des produits chimiques nocifs pour les coraux, a introduit une nouvelle certification baptisée «Reef Protection Factor» (facteur de protection des récifs). «De plus en plus de produits prétendent être "respectueux des récifs" ou "sans danger pour les récifs", mais l'absence de réglementation dans ce domaine fait que les consommateurs sont facilement induits en erreur. Nous espérons que Reef Protection Factor deviendra une norme industrielle et se répandra au-delà d'Israël, dans le monde entier, afin d'aider les consommateurs à faire des choix responsables», explique un communiqué de la marque. Si le produit n'est pas encore commercialisé, il sera certainement possible de le glisser dans sa valise à l’été 2024.