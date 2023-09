[L’industrie c’est fou] Cette casquette anti-calvitie stimule la croissance des cheveux

Vous êtes à un cheveu d’acheter un billet d’avion à destination de la Turquie pour recevoir des implants capillaires ou d’acheter une énième casquette pour cacher votre calvitie ? Arrêtez-tout. Le couvre-chef de l’américain Kiierr devrait vous intéresser. Car il fait bien plus que dissimuler les crânes chauves : il permet la repousse des cheveux ! Comment cela est-il possible ? Simplement grâce à des lasers à faible luminosité placés sur la partie interne du dispositif baptisé «laser therapy cap» et mis en avant par BFM Business jeudi 21 septembre. Cette technique, connue depuis les années 1960, est reconnue par la Food and drug administration – l’autorité américaine de la santé et du médicament – qui la juge efficace et sans danger pour le traitement de l’alopécie androgénétique (calvitie) qui survient aussi bien chez les hommes que les femmes.

Une efficacité de 93%

«La thérapie par la lumière laser stimule le retour de la phase anagène (phase de croissance du cheveu) dans les follicules pileux qui sont actuellement en phase télogène», explique Kiierr sur son site internet. Dans le détail, la lumière émise par les lasers stimule la circulation sanguine qui transporte de l’oxygène et des nutriments vers les follicules pileux et les régénère ainsi.

Kiierr conseille de porter la casquette pendant 30 minutes tous les deux jours. L’entreprise promet une efficacité de 93% et recommande de revêtir son couvre-chef pendant sept mois. Si aucune repousse n’est constatée à l'issue de ce délai, elle s’engage à rembourser en intégralité ses clients… Et heureusement, car ses produits sont vendus entre 749 dollars (environ 712 euros) pour la casquette de 148 diodes et 1 458 dollars (1 386 euros) pour celle en comportant 272 ! Le moins cher restant de s'accepter tel que l'on est... même un peu dégarni.