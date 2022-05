Des roues de vélos entrées en collision ? Un cadran solaire de nouvelle génération ? Une œuvre d’art ? Une étrange invention semblant sortie tout droit d’une bande dessinée de Gaston Lagaffe a été révélée fin avril 2022 dans la revue américaine Nature. Cet objet circulaire, bardé de fils tendus, est le résultat d'un travail de recherche de l’Université de Californie à Santa Barbara (Etats-Unis). Cette invention détient un record du monde peu commun : celui du plus haut saut réalisé par un mécanisme ou un être vivant.

Comparer le saut animal et mécanique

L’homme à l’origine de la création de cet objet est Elliot Hawkes, professeur d'ingénierie de l'UC Santa Barbara, intéressé par la compréhension du saut en tant que forme de locomotion. « Bien qu’il y ait des siècles de recherche sur les sauts biologiques et quelques décennies de recherche sur des sauteurs mécaniques principalement bio-inspirés, les deux axes de recherche ont été quelque peu séparés », explique le professeur. Le chercheur veut déterminer si les « sauteurs mécaniques » sont vraiment limités aux mêmes lois que les sauteurs biologiques.

Le résultat final est sans appel : grâce à un système de ressort combiné à un moteur, l’objet fabriqué par le laboratoire de génie mécanique du professeur Hawkes dépasse les trente mètres de hauteur. Le moteur multiplie la quantité d’énergie pouvant être stockée dans les ressorts. Les chercheurs ont appelé cette capacité « multiplication du travail » qui surpasse largement les capacités de saut des animaux, limitées à l’énergie qu’ils peuvent produire en un seul coup de muscle.

Objectif Lune

L’engin sauteur ne fait que 30 centimètres de diamètre. Les arcs de compression sont constitués en fibre de carbone. En étant écrasés, ces arcs créent une pression sur des fils élastiques enroulés autour d’un axe motorisé. La tension n'est relâchée qu'une fois arrivée à son point maximal. Une fois à terre, le robot reprend sa forme initiale, et peut effectuer un nouveau saut.

La prouesse de cette invention pourrait être encore plus impressionnante… sur la Lune, qui affiche une gravité six fois moins forte que sur Terre. Les chercheurs de l’équipe d'Elliot Hawkes rêvent de voir leur invention utilisée comme un moyen de locomotion dans l’espace. « Nous avons calculé que l’appareil devrait être capable de franchir les 125 mètres de hauteur tout en sautant un demi-kilomètre en avant sur la Lune », précise Elliot Hawkes. A cette échelle, le voyage lunaire ne serait plus seulement un grand pas pour l’humanité, mais aussi pour le monde des machines sauteuses.