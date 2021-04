[L'industrie c'est fou] Cet escalier multicolore combine mortier à haute performance et fibre optique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ciments Calcia 20 marches composent cet escalier haut en couleurs.

Derrière son nom pompeux, le Superbe Effix Créa de Ciments Calcia (filiale française du groupe allemand HeidelbergCement), un mortier dédié aux créateurs et designers - comble de l’hyper-segmentation - peut se prêter aux expériences créatives les plus originales. En témoigne l’escalier réalisé, au Vietnam, par Tho Nguyen Duc, chercheur post-doc en mathématiques et sciences, préalablement formé à l’université Paris-Dauphine, et artiste à ses heures perdues. A Hanoï, il vient ainsi de livrer, pour équiper une villa, un escalier aux marches bigarrées, réalisé à partir du matériau de construction mis sur le marché il y a dix ans.

En mélangeant le mortier à 37 000 points lumineux en fibre optique par mètre carré, le béton obtenu se dote d’un aspect translucide. Chacune des vingt marches a été conçue à l’aide d’un moule dédié. Les marches affichent des dimensions de 120 centimètres de long, 20 centimètres de large (pour la plus large) et 3,5 centimètres d’épaisseur. “Cet escalier permet de passer en un instant d’un état d’excitation à un état de réflexion. Les couleurs expriment cette émulation, d'où son nom, Carnaval”, commente Tho Nguyen Duc. A l’origine de cette performance, la capacité de compression du béton crée à partir du Superbe Effix Créa. Celui-ci “combine la durabilité propre aux matériaux cimentaires et la flexibilité d’ordinaire attribuée aux matériaux plastiques”, s'enorgueillit Ciments Calcia.

Des pigments pré-incorporés

En 2016, ce mortier avait déjà fait parler de lui pour ses applications artistiques. Le designer français Fabrice Davenne avait mis au point une technique permettant de piéger des couleurs dans la matière, en diluant des pigments avec de l'alcool afin qu’ils pénètrent dans la couche superficielle du béton. Un moyen de recréer des images directement au moyen du matériau, qui permet de réduire l’épaisseur des éléments construits. “L’art parle à l’âme, ce n’est pas un domaine réservé à quelques privilégiés”, assure Tho Nguyen Duc. D’où le choix de le décliner dans l’univers du bâtiment.