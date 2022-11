[L’industrie c’est fou] Cet avion à propulsion humaine donne des ailes aux cyclistes aguerris

Non, cet engin n’est pas tout droit sorti de l’imaginaire foisonnant de Jules Verne ni des croquis d'aéronefs de Léonard de Vinci, mais bien des cerveaux d’étudiants en ingénierie de l’université de Southampton (Angleterre). À l’été 2022, ils sont parvenus à faire décoller puis voler leur avion-vélo prénommé «Super Lazarus» pendant 31 secondes, et ce uniquement grâce à la force des jambes du pilote. De quoi faire de la concurrence aux avions commerciaux très polluants à cette époque de flygskam (honte de prendre l'avion) ! «Il faut entre 300 et 350 watts pour voler, c’est un bel effort, mais ce n’est pas inatteignable pour une personne ordinaire», explique Charles Dhenin, président de la Southampton University Human Powered Aircraft Society (SUHPA).

??????????????

Le «Super Lazarus», deuxième prototype de ce type mis au point par les étudiants, pèse seulement 38 kilos, fait 24 mètres d’envergure et a été construit à partir de mousse XPS, de fibre de carbone et de bois de balsa. Des matériaux légers pour limiter la fatigue du pilote qui ne peut pédaler à sa vitesse maximale que pendant une courte période. L'engin ne peut donc voler que par vent faible, ce qui rend le décollage et le maintien en vol périlleux. Doté d’un nouveau fuselage, d’une extension de sa poutre de queue et d’un ordinateur de vol avancé, l'avion possède également une aile qui s’incline vers le haut au cours du vol pour améliorer sa stabilité.???

Une discipline qui allie athlétisme et ingénierie

Véritable sport selon les membres très investis de la SUHPA, le vol à propulsion humaine combine «un athlétisme extrême et une ingénierie presque impossible», indique leur site internet. Un défi sportif tant pour le pilote que pour l’équipe au sol qui suit l’aéronef en courant ou à vélo afin de l’aider à atterrir. Si ce projet, qui, loin de pédaler pas dans la semoule, donnerait envie à tous les étudiants en ingénierie d’en faire partie, il lui reste du chemin à parcourir avant de battre le record du monde du plus long vol à propulsion humaine : en 1988, le cycliste professionnel Kanellos Kanellopoulos avait volé pendant 3h54 à bord de Daedalus, un avion conçu par le MIT.

??????

??????