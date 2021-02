[L'industrie c'est fou] Ces scientifiques catapultent des pierres pour simuler une éruption volcanique

Votre maison peut-elle résister à une éruption volcanique ? La réponse se trouve peut-être en Nouvelle-Zélande. Dans la capitale de l'île, menacée par une activité volcanique en sommeil, des chercheurs mènent une série de tests pour comprendre les différents impacts physiques d'une éruption volcanique.

Tester la résistance des toits

Pour simuler les retombées d'un volcan, une équipe de recherche de l'Université de Canterburry utilise une machine qui projette des pierres volcaniques sur un toit. Le but est de reproduire l'effet de la balistique lors d'une éruption et de tester la résistance des infrastructures. Des tonnes de cendres ont également été mobilisées pour recréer au mieux le contexte physique de l'événement.

« Une éruption volcanique pourrait créer de multiples dangers, explique Nicole Allen, étudiante en doctorat à l’Université de Canterbury. Non seulement des pluies de cendres, mais aussi des coulées de lave, des projectiles balistiques, des ondes de cendres chaudes et de gaz, des ondes de choc, des glissements de terrain ou même un tsunami. Il est donc important de construire des modèles d'évaluation d'impact fiables pour tous les événements possibles. »

Une expérience utile pour les professionnels de l'assurance

Ces expériences est réalisée dans le cadre du programme de recherche DEVORA (pour Determining Volcanic Risk in Auckland). Des scientifiques du monde entier composent l’équipe de recherche. L’étude des volcans d’Auckland est associée à celle de la gestion des urgences et des assurances. L’Université d’Auckland et GNS Science – un institut de recherche néo-zélandais – dirigent conjointement le programme DEVORA. L’équipe a conscience que ce rassemblement de chercheurs internationaux, dédiés à l’étude des risques liés au volcan « est assez unique ».

Le champ volcanique d’Auckland

La ville est entourée de cônes et de petits lacs qui font partie du champ volcanique d’Auckland, potentiellement actif. Cette géographie a été engendrée par des éruptions plus petites que celles des grands volcans localisés au centre de l’île du Nord. « Auckland est situé sur un terrain volcanique actif avec 53 centres volcaniques connus. Il est très probable qu’une éruption ait lieu dans le futur, nous ne savons juste pas où et quand, » affirme le directeur de recherche, Thomas Wilson.

Selon ce dernier, un habitant d'Auckland a entre 5% et 15% de chances d'assister à une éruption volcanique au cours de sa vie, « ce qui est assez improbable de notre vivant. Mais si cela se produisait, les impacts seraient si importants qu'il vaut la peine de mettre l'accent sur la planification d'évacuations potentielles, l'exposition aux assurances et la résilience des infrastructures critiques avec nos partenaires du secteur public ». La dernière éruption dans la région a eu lieu à Rangitoto il y a 600 ans, une date considérée comme récente dans le cycle de vie des volcans.