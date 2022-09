[L'industrie c'est fou] Ces boules de café veulent vous faire oublier les capsules en aluminium

La Suisse c’est le chocolat, l’horlogerie et bientôt les boules de café. Le pilier national de l’agroalimentaire Migros a dévoilé lors d’une conférence de presse à Zurich le 6 septembre sa solution de «café capsule sans capsule». En lieu et place des fameuses dosettes en aluminium, une petite boule de café compressée, enveloppée d’une fine membrane, le tout 100% biodégradable. L’ambition ? «Révolutionner le marché des capsules», dixit Fabrice Zumbrunnen, le PDG de Migros. En ligne de mire, un café plus durable alors que les capsules en aluminium génèrent «100 000 tonnes de déchets chaque année», a rappelé le patron. Le géant du secteur Nespresso en est lui même conscient et a mis en place une collecte des capsules usagées en vue de leur recyclage, y compris en France.

Une machine à 179 euros

Pour pouvoir goûter aux boules de café de Migros, il faudra se doter d’une machine spécifique pour accueillir. Migros Elle aussi est disponible depuis le 6 septembre. D'un design proche à celui des petites compactes qui ont envahi nos cuisines, elle se veut aussi silencieuse que durable, quoique acheminée par cargo depuis la Chine. Elle sera vendue 179 euros, un prix similaire à celui d’une machine Nespresso. Les dosettes seront commercialisées sous la marque Café Royal à un prix équivalent à 40 centimes l’unité, là aussi proche de celui des fameuses capsules de la marque Nestlé, pour un café revendiqué « premium ».

Ambitions floues

Fabrice Zumbrunnen s’est montré peu disert sur ses ambitions en termes de marché. Le produit est d’ores et déjà distribué en Suisse dans les 650 magasins du groupe mais aussi en France, puisque que la machine devrait pouvoir se trouver chez les distributeurs d'électroménagers comme la Fnac ou Darty. Migros appelle d’ailleurs à «une transition en douceur» : «continuez d’utiliser votre machine actuelle et remplacez-là le jour où elle sera défectueuse», conseille-t-il. L'entreprise annonce vouloir équiper un million de foyers sous cinq ans.

Le groupe annonce aussi vouloir attaquer le marché allemand à partir de 2023. Il reste toutefois flou sur ses ambitions, insistant toutefois sur la nécessité de trouver des « partenaires » pour son développement international. Au-delà des frontières suisses, Migros est à ce jour un acteur très marginal sur le marché du café.