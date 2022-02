[L'industrie c'est fou] Ces amateurs fabriquent leur propre fusée pour envoyer un humain dans l'espace

Pour développer leurs fusées et parvenir à envoyer des touristes dans l'espace, Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX ont tous trois investi des milliards de dollars et embauché des milliers de personnes. Copenhagen Suborbitals a pour ambition de réaliser le même exploit, mais en disposant de moyens nettement plus modestes. Cette organisation à but non lucratif, fondée au Danemark en 2008, ne compte en effet qu'une soixantaine de membres bénévoles, qui ne bricolent sur leurs vaisseaux qu'une fois leur journée de travail terminée.

Lancement depuis la mer

En accumulant les sommes fournies par leurs généreux donateurs, quelques sponsors (parmi lesquels le groupe français Air Liquide) et les ventes de leurs goodies, ces passionnés disposent d'un budget annuel inférieur à 100 000 dollars (environ 88 300 euros). Un montant qui peut sembler ridicule dans le domaine de l'aérospatial, et qui les oblige à carburer à la débrouillardise et au challenge. Stimulés par leur soif d'apprendre et focalisés sur l'essentiel, ils n'ont heureusement pas peur de se retrousser les manches pour parvenir à leurs fins, quitte à rafistoler des pièces tordues à coups de marteau.

Malgré leur amateurisme, les membres de cette bande peuvent se vanter d'avoir déjà envoyé sept fusées dans l'espace. La dernière, baptisée Nexø II et lancée en août 2018, a dépassé les 6 500 mètres d'altitude avant de retrouver la terre ferme sans subir de dégâts. Une prouesse doublée d'une première : Copenhagen Suborbitals est la seule organisation spatiale à propulser des engins spatiaux depuis un bateau, dans les eaux internationales, en accord avec les autorités danoises et suédoises.

Un précédent funeste

Aujourd'hui, ils concentrent leurs efforts sur la fabrication de leur prochaine fusée, Spica, afin d'atteindre leur objectif numéro un : envoyer un humain jusqu'à la ligne de Kármán. Située à 100 kilomètres du sol, elle représente la frontière officielle entre l'atmosphère terrestre et l'espace. La mission consisterait en un vol d'une quinzaine de minutes et s'achèverait par un saut en parachute suivi d'un amerrissage.

Conscients de l'ampleur de la tâche, les membres espèrent pouvoir relever ce défi d'ici une dizaine d'années, et ainsi faire du Danemark la quatrième nation à envoyer une personne dans l'espace, après la Russie, les Etats-Unis et la Chine. En espérant que leur projet ne se termine pas comme celui de Mike Hughes, le dernier particulier à avoir construit une fusée lui-même. Décidé à prouver la théorie de la Terre plate, l'Américain est mort lors d'un ultime essai, en février 2020.