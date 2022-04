Faire du corps des cyclistes leur allié à vélo. C’est à partir de ce constat que Simon Chan a réalisé un vélo hors du commun. Ce dernier s'est plus précisément concentré sur la roue arrière pour donner un coup de peps à la propulsion, sans moteur, ni électricité. L’élément clé de son invention ? Les ressorts. Nommée SuperWheel, cette roue est commercialisée par l’entreprise irlandaise du même nom. Elle est assortie de huit ressorts « qui fournissent une assistance améliorée de plus de 30% », assure SuperWheel. Tout cela, grâce au corps humain dont la force de gravité est transformée en moyen de propulsion.

Faire corps avec son vélo

Adapter la roue SuperWheel n’est pas une mince affaire. Pour que le système soit optimal, la roue doit correspondre au poids du cycliste. Trois types de jeux de ressorts sont spécialement conçus pour les personnes pesant moins de 75 kilos, celles entre 75 et 90 kilos et celles de plus de 90 kilos. Autre paramètre : la pression des pneus. Plus celle-ci est élevée, plus la puissance de sortie des ressorts est élevée. « Les ressorts peuvent nécessiter d’être ajustés à une tension plus élevée lorsque la pression des pneus est augmentée », prévient SuperWheel. Le cycliste devra donc faire preuve de sensibilité pour connaître la bonne pression des ressorts et l’ajuster à d’aide d’une clé de 13 mm. « Après avoir roulé, vous apprendrez à connaître les bons réglages du ressort », promet SuperWheel. De quoi resserrer les liens entre le cycliste et son cycle...

Des ressorts de la SuperWheel ajustés avec une clé de 13 mm. Crédit photo : SuperWheel.

La SuperWheel se présente comme une alternative à l'assistance électrique. Mais elle comporte quelques inconvénients… Cette roue n’est pas recommandée pour les montées longues et raides « car cela pourrait endommager les butées du mécanisme d’entraînement interne ». En revanche, la SuperWheel est adaptée pour propulser un humain lors de déplacements urbains, sur des sentiers plats et des pentes relativement courtes. Compatible avec six types de pneus, elle est vendue... 475 euros. Pour faire moins d’effort, il faudra donc dépenser plus.