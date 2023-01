[L'industrie c’est fou] Ce tracteur réduit ses émissions carbone grâce au lisier de vache

Alors que Danone a récemment dévoilé un plan visant à limiter les émissions de méthane des troupeaux de vaches de ses agriculteurs partenaires, la solution aux surplus d’excréments pourrait peut-être se trouver… dans les champs. Il y a quelques semaines, la holding néerlandaise CNH Industrial a présenté, par l’intermédiaire de sa marque New Holland Agriculture, un tracteur alimenté avec du biométhane liquéfié (GNL) provenant de fumier ou de lisier de bétail - autrement dit, de bouses de vaches.

«L'empreinte carbone d'une ferme est un facteur majeur pour déterminer sa durabilité, mais les agriculteurs ont toujours besoin de tracteurs puissants qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24. Le gaz naturel, et en particulier le biométhane, est actuellement la solution idéale pour garantir aux machines des performances plus élevées, tout en réduisant les émissions et les coûts d'exploitation», explique CNH Industrial à propos du T7 Methane Power LNG, qui est actuellement en phase de pré-production - six fermes françaises en sont notamment équipées. Par rapport à son précédent engin au gaz naturel, le T6 Methane Power CNG, la capacité de carburant est multipliée par quatre.

Du méthane liquéfié comme carburant

Pas question d’introduire directement les excréments dans le tracteur, le lisier est stocké dans un réservoir. Le méthane liquéfié est produit à l'aide d'une unité de traitement, tandis qu’il est possible d’adjoindre une unité de liquéfaction aux méthaniseurs existants.

Des réservoirs de stockage cryogéniques sans ventilation maintiennent le méthane sous forme liquide à -162°C, une innovation brevetée par l’entreprise anglaise Bennamann, spécialisée dans les solutions de capture et de réutilisation des émissions fugitives de méthane, dont CNH Industrial est actionnaire minoritaire. En France, les exploitations agricoles qui travaillent avec un outil de méthanisation (plus de 1 400 sites) sont visées en priorité.

Testé dans plusieurs fermes à l’échelle internationale, le prototype du tracteur embarque un réservoir cryogénique en acier inoxydable dessiné pour correspondre à ses homologues diesel. «Le ravitaillement en carburant est aussi simple que celui d'un tracteur diesel», promet CNH Industrial. D’une puissance de 260 chevaux, équivalente aux autres modèles du groupe, le T7 Methane Power LNG coûte néanmoins environ 20% plus cher qu’un tracteur diesel. Le constructeur tient également à rassurer ses clients : le carburant n’émet pas d’odeurs de bouses.