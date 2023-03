[L'industrie c'est fou] Ce stylo signé Ferrari et Montblanc donnera à plus d’un l’envie de prendre la plume

Après la mode et les voitures, avec la collaboration Mercedes-Moncler, voici venu le temps des voitures et des stylos avec le partenariat entre Ferrari et Montblanc. Le constructeur automobile italien et l’entreprise allemande spécialisée dans les stylos de luxe ont allié leurs deux univers pour créer le Stilema SP3. Inspiré de la récente Ferrari Daytona SP3 - elle-même baptisée ainsi en référence au triplé qu’avait réalisé l’écurie Ferrari lors des 24 heures de Daytona de 1967 en occupant les trois marches du podium -, l'objet a été imaginé avec le Ferrari Design Centre. Pour Nicolas Baretzki, le PDG de Montblanc, «même si un instrument d’écriture a une fonction et une construction totalement différentes d’une voiture, nous avions pour objectif de créer [un] qui soit en parfaite adéquation avec la philosophie et le langage du design du cheval cabré, avant même de révéler ses qualités techniques».

Allier design et performance

«Sa forme évoque les lignes sinueuses de la voiture et son allure puissante», écrit ainsi Montblanc, qui précise que son produit est fabriqué en titane «léger et résistant» et que sa plume fabriquée en or blanc massif est ornée de son emblème et d’une gravure «SP3». Elle affirme avoir collaboré avec les ingénieurs-concepteurs de Ferrari pour créer un mécanisme de recharge, lui aussi, en or blanc massif et visible uniquement après avoir tiré la lame rouge, qui évoque les feux arrière de la Daytona SP3. Pour Flavio Manzoni, directeur du Ferrari design centre, «cela a été une expérience stimulante et captivante que de traduire les proportions et la fluidité de la Ferrari Daytona SP3, idéalement conçue pour des performances dynamiques et des vitesses extraordinaires, en un instrument sans sacrifier la qualité de l’expérience d’écriture».

Pour se procurer ce précieux stylo plume, les amateurs de papeterie (ou de belles voitures) devront se presser puisqu’il ne s’en vendra que 599 exemplaires. Ils devront surtout mettre la main à la poche, car le Stilema SP3 coûte environ... 30 800 euros selon les pays. Les retardataires ou ceux ne voyant pas l’intérêt d’investir une telle somme dans ce genre d'objets se consoleront peut-être avec les stylos de la collection Enzo Ferrari, pilote et fondateur de la marque éponyme, vendus entre 850 et 3 700 euros. Presqu'une aubaine!