[L'industrie c'est fou] Ce skate en filets de pêche recyclés va plaire aux riders éco-responsables

Véritable sous-culture, le skateboard était autrefois considéré comme une pratique "underground" avant de se transformer en phénomène de mode. Des marques mondialement connues comme Dior ou Jimmy Choo ont alors surfé sur son succès en lançant leurs propres planches à roulettes ou en affichant des skateurs dans leurs clips promotionnels.

La société californienne Lander, elle, avait une toute autre ambition: fabriquer des skateboards en matériaux recyclés. A partir de nylon provenant des filets de pêche (qui absorbe les bruits et les vibrations de la route réduisant ainsi la fatigue du pied) et de fibres de verre renforcées, l’entreprise a conçu un produit au design original imaginé par d’anciens skaters professionnels. Celui-ci se caractérise par des trous sur toute sa surface qui rendent le deck (la planche) à la fois plus léger, plus solide - avec moins de risques de s’affaisser - plus stable et permettant une meilleure accélération.

Moulage par injection

Les planches pèsent à peine plus de deux kilos (roues comprises), comportent un système d’adhérence efficace même en cas d’humidité, sont waterproof et sont fabriquées à Taïwan grâce au moulage par injection qui produit peu de déchets et permet de de façonner efficacement des pièces complexes. Lander propose deux types de skateboards, le Rio, compact et pratique pour effectuer des déplacements au quotidien et le Rodeo, un cruiser de plus grande taille. Les acheteurs devront toutefois dépenser entre 145 et 155 dollars pour s’offrir le luxe de rider une planche haute-performance, au bilan carbone réduit.